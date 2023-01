Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisema Sivistyskatsaus on herättänyt tärkeän keskustelun heikkenevistä oppimistuloksista. Katsauksen julkistustilaisuudessa sekä talousviisaat että koulutusasiantuntijat toivat esille, että koulutusjärjestelmän odotetaan yhä enemmän ratkaisevan myös koulun ulkopuoliset asiat.

Rehtoreiden ja opettajien odotetaan ratkovan haasteet aina liikkumattomuudesta päihteiden käyttöön. Myös hallinnollisen työn määrä on kasvanut, kertoo Koulutus- ja tutkimusalan barometri 2022. Tämä kaikki on pois koulun perustehtävästä: opetuksesta ja oppimisesta. Onko tässä yksi selitys oppimistulosten heikkenemiseen?

Vaikka oppimistulosten trendi on väärä, suomalaisnuorten osaaminen on globaalissa vertailussa edelleen korkealla tasolla. Nyt on siis varottava tekemästä hätäisiä johtopäätöksiä.

Seuraava hallitus saa työpöydälleen peruskoulun kehittämisen. Alueiden ja oppilaiden erilaistuessa opetuksessa tarvitaan yhä enemmän liikkumatilaa yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Osaamisen perustan kuntoon laittaminen edellyttää, että kouluissa saadaan keskittyä opetukseen ja oppimiseen.

Heikki Kuutti Uusitalo

johtaja

Sivistystyönantajat