Tilastot kertovat, että elintarvikkeista jauhojen hinnat ovat nousseet eniten. Viljan tuottajahinta ei ole juurikaan noussut, mutta jauhojen hinta on noussut vuoden takaisesta 45 prosenttia. Kiloon jauhoja on käytetty viljaa yhtä paljon kuin vuosi sitten.

Euroissa viljan ja jauhojen hintaero on kasvanut käsittämättömän paljon. Myllyn ja erityisesti kaupan osuus on kasvanut kohtuuttomasti. Tekijät ovat vetäneet välistä kuluttajan kustannuksella. Myös leivonnaisten hinnat ovat nousseet jyrkästi, mutta viljelijän osuus ei ole nostanut vastaavasti kustannuksia ja hintaa.

Vallitsevalla hintarakenteella välikädet tienaavat, mutta viljelijät ovat kriisissä, jonka mustassa aukossa on lopettaminen. Pullaa ei voi tehdä ilman jauhoja, joten välikädet joutuvat turvautumaan kalliiseen tuontiin. Seurauksena muun muassa ruoan huoltovarmuus ajautuu vaaralliseen kriisiin.

On jokaisen suomalaisen etu, että kotimainen alkutuotanto menestyy, mieluimmin korottamatta yhteiskunnan tukea. Vastuu on välikäsillä. Jos nykyiset eivät sitä tee, välittäjät vaihtuvat vaarallisesti ulkomaisiin. Pikkusormi on jo mennyt.

Järkevä, vapaaehtoinen yhteispeli ja rahanjako on kuitenkin viisain ratkaisu. Avaimet ovat kaupalla.

Esko Eela

teollisuusneuvos