Torstaiaamuna 19.1. saimme jälleen lukea Turun Sanomista työpaikkamme Vaisaaren koulun ongelmista. Myöhemmin uutista referoitiin laajasti valtakunnallisissa medioissa.

Inkluusiota sivuava selvitys puhui näennäisesti Vaisaaren koulun opettajien äänellä, mutta me emme kirjoituksesta työpaikkaamme, sen ilmapiiriä tai esihenkilöiden toimintaa tunnistaneet. Tämä ei ollut ensimmäinen eikä edes toinen tai kolmas kerta tänä lukuvuonna, kun media leimaa koulumme ongelmakouluksi.

Emme väitä, että Vaisaari olisi helppo paikka vailla ongelmia, mutta mikäpä yli 800 oppilaan yläkoulu tänä päivänä olisi. On todella huolestuttavaa, että Turun Sanomissa on lähdetty sensaatiohakuiselle linjalle sen sijaan, että pyrittäisiin käymään keskustelua koulumaailman kipukohdista ja nuorten levottomuutta aiheuttavasta henkisestä pahoinvoinnista.

Todellisuudessa Vaisaari on ihan tavallinen yläkoulu, joskin poikkeuksellisen suuri sellainen. Useat meistä viihtyvät Vaisaaressa, nauttivat työstään ja valitsevat olla töissä juuri täällä.

Varsinkin moni uusi vaisaarelainen kokee, että meillä monet asiat ovat paremmin kuin muissa lähialueen kouluissa, ja erityisesti nykyinen ilmapiiri ja uusien työntekijöiden vastaanotto saavat kiitosta. Osa pidempään talossa olleista kertoo, että asiat ovat menneet nykyisen rehtorin aikana selvästi parempaan suuntaan.

Ihmettelemmekin suuresti, mikä tavoite on tällaisella useita vuosia vanhojen asioiden kaivelulla ja riepottelulla. Koulussamme työskentelee yli 80 opettajaa, joista moni olisi voinut kertoa totuudenmukaisemmin Vaisaaren koulun asioista kuin useita vuosia sitten meiltä hyvin erilaisista syistä lähteneet entiset opettajat.

Turun Sanomat ei kuitenkaan kaivannut Vaisaaressa viihtyvien opettajien ja muun henkilökunnan kommentteja, sillä esimerkiksi tämän tekstin allekirjoittaneisiin ei oltu yhteydessä haastattelun tiimoilta tai heidän kommenttinsa jätettiin julkaisematta.

Myös irtisanoutumisten syistä on annettu täysin virheellinen kuva. Opettajat eläköityvät ja vaihtavat työpaikkaa erilaisista syistä, ja uutta henkilökuntaa tarvitaan oppilasmäärän kasvaessa. Lisäksi opetusalalla on maanlaajuisesti meneillään muihin töihin suuntautuvaa muuttoliikettä, kun väsyneet opettajat päätyvät vaihtamaan alaa opetustyön kuormittavuuden takia.

Vaisaari on myös toistuvasti joutunut kantamaan vastuuta tällä hetkellä kouluja hyvin laajasti rasittavasta oppilaiden levottomuudesta ja häiriökäyttäytymisestä. Keskustelua lisääntyneestä oppilaiden välisestä väkivallasta ja päihteiden käytöstä on tänä lukuvuonna kuulunut todella monesta suunnasta, ja useamman koulun vuosi käynnistyi ilotulitteiden paukkeessa. Kuitenkin vain Vaisaari on nostettu otsikoihin.

Totuus on, että viime vuodet ovat olleet poikkeuksellisen haastavia ihan kaikille kouluille, kun lasten ja nuorten henkinen pahoinvointi purkautuu. Kun saman yläkoulun katon alle kerätään opiskelemaan kaikki kunnan yläkouluikäiset ja oppilasmäärä on reippaasti yli 800, totta kai ongelmat kertaantuvat ja korostuvat.

Turun Sanomilla on suuri valta ja vastuu Vaisaaren koulun ympärillä käytävän julkisen keskustelun ohjaamisessa. Toivoisimmekin sen tiedostavan tämänkaltaisen negatiivisen lehtikirjoittelun vaikutukset nuoriin.

Oppilaamme ovat toistuvasti törmänneet lehtijuttuihin, joissa heidän kouluaan kutsutaan nuorisovankilaksi ja huumekaupan keskukseksi, ja heitä opettavia opettajia on kuvailtu osaamattomiksi, kokemattomiksi ja välinpitämättömiksi. Tällainen leima voi aiheuttaa huonommuuden tunnetta ja häpeää, mikä saattaa seurata nuoria aina jatko-opintoihin asti.

Kirjoituksessa koulun levottomuudet laitetaan erityisen tuen pienluokkien oppilaiden syyksi, ja jutusta on selvästi yksilöitävissä yksittäinen oppilasryhmä.

Inkluusion kritisointi ei saa tapahtua yksittäisiä, usein haavoittuvassa asemassa olevia oppilaita tai oppilasryhmiä maalittamalla.

Inkluusion ongelmista on kyllä hyvä keskustella, mutta ennen sitä on syytä varmistaa, että kaikki keskustelijat tietävät, mitä inkluusio tarkoittaa. Kirjoituksessa inkluusio ja integraatio sekoitetaan keskenään, eikä erityisluokkien siirtäminen samaan rakennukseen yleisopetuksen luokkien kanssa edusta varsinaisesti kumpaakaan.

Toivomme jatkossa reilua ja ratkaisukeskeistä keskustelua koulumaailman ongelmista, kouluhenkilökunnan työssä jaksamisesta, riittämättömistä resursseista, oppimistulosten heikkenemisestä ja varsinkin lasten ja nuorten hyvinvoinnista.

Jos Turun Sanomien kiinnostus kouluamme kohtaan säilyy jatkossakin, toivomme joskus saavamme lukea jutun Vaisaaren onnistumisista ja siitä valtavasta määrästä oppimista, kasvamista ja hyvää työtä, mitä me näemme Vaisaaressa joka ikinen koulupäivä.

Allekirjoittaneet Vaisaaren koulun opettajat ja muu henkilökunta:

Julia Hamara

Mika Kanerva

Pirita Raatikainen

Mirjami Häkkinen

Elina Ahola

Anna Lahdenperä

Samuel Sohlman

Johanna Lähteelä

Johanna Helin

Anna Mäki

Ida Heino

Kaisa Palomäki

Tiina Björk

Sari Manner

Jenni Rautanen

Teemu Mäki

Petra Kallio

Anne-Mari Lepistö

Antti Kaasalainen

Ainostiina Salo

Tom Manninen

Paula Mäkelä

Lassi Nirhamo

Outi Laaksonen

Säde Pursiainen

Suvi Aromaa

Kirsi Ukkola

Hilkka Virkki

Pasi Vallivuori

Taru Stenberg

Reetta Lähteenmäki

Antti Rinne

Riikka Kelloniemi

Suvi Saastamoinen

Johanna Suomi

Mikko Selin

Elina Lindroos

Harri Lehtonen

Toni Mäkelä

Olli Niemi

Kristiina Pietilä

Tiina Martti

Noora Kilpeläinen

Saara Juutinen

Anna-Maija Vuorinen

Eeva Paukku

Pertti Liippo

Sanna Heinilä

Helena Lähde

Kate Järvinen

Joonas Kankaanranta