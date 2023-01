Mediassa on ollut useita tieteen ja tutkimuksen näkökulmaan liittyviä kannanottoja Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seilin kenttäaseman kohtalosta ja merkityksestä. Myös me allekirjoittaneet haluamme tuoda esille biologian opettajina, mikä on Seilin merkitys opetustyössämme.

Olemme vieneet satoja lukio-opiskelijoita meribiologian ja saaristoekologian kenttäkursseille Seiliin viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Kenttäaseman sijainti välisaaristossa sekä sen tarjoamat tutkimus-, laborointi- ja majoitustilat ovat olleet hyvin toimivia isoillekin ryhmille.

Merentutkimusvälineet, veneet, mikroskoopit ynnä muut laitteet sekä opastukset ja ajantasaiset luennot uusimmista tutkimustuloksista ovat olleet korvaamattomia niin opiskelijoille kuin opettajille.

Kenttäasemien hyöty on jatkuvaa ja arvokasta. Seili kokonaisuutena on kulttuurihistoriallinen kohde, jossa eri tieteenalat historiasta arkeologiaan ja geotieteistä ekologiaan työskentelevät rinnakkain. Tämä eri tieteiden läsnäolo saarella on arvokas näkökulma myös opiskelijoille.

Kurssilaiset ovat saaneet kokea saaristoluontoa ja tutustua läheltä Itämeren lajistoon sekä tieteelliseen tutkimukseen. Se on ollut monelle nuorelle silmiä avaavaa. Seilin kenttäkurssit ovat olleet konkreettista ja luontevaa lukio-korkeakouluyhteistyötä jo vuosien ajan. Toivottavasti yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin.

Saaristomeren tutkimuslaitoksen toiminta Seilissä on nyt uhattuna ja tätä on vaikea perustella lukio-opiskelijoille, jotka ovat hyvin tietoisia niin Itämeren tilasta kuin globaalista luontokadosta ja ilmastokriisistä.

Kenttäkurssit Seilissä ovat sytyttäneet monen nuoren innostuksen luonnontieteisiin sekä lisänneet tietoisuutta Itämeren ja luonnon tilasta.

Mertensuojelu ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tarvitsevat näitä tiedostavia nuoria myös tulevaisuudessa. Toivomme Seilin kenttäaseman säilyttämistä sekä merentutkimuksen resurssien lisäämistä, jotta saamme jatkossakin tietoa, opetusta ja elämyksiä myös alueemme kouluille ja opiskelijoille, ainutlaatuisella Saaristomerellä.

biologian lukio-opettajat

Kristiina Tarkiainen

Nina Brander