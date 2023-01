Sain päätöksen verokortista 2023 kuten moni muukin verovelvollinen. Yleisradiovero tuntuu hinta-laatu-suhteessa varsin korkealta. Ei se päiväkohtaisesti laskettuna suuri summa ole, mutta mitä sillä saa?

Yleisradiovero tuottaa yhtiölle paljon pääomia, mutta kun paljon tulee, niin paljon menee. Ihmettelen sitä toimittajien määrää, joka maailmalla liikkuu; vähänkin isompi moottoritieristeys, niin sinne toimittaja odottamaan, jos jotakin kirjoitettavaa sattuu.

Vähän kiitosta: Uutiset ovat hintansa arvoiset, mutta mikä voisi muuttua?

Jatkuvat uusinnat, jatkuvat tulevien ohjelmien mainokset, ohjelmien aikana soitettava taustamusiikki ovat varsin ärsyttäviä.

Paljon englantilaisia ohjelmia katsovana vertaan niitä näihin kotimaisiin, ero on valtavan suuri. Käsikirjoitus, näyttelijätyö ja taustamusiikki ihan eri maailmasta, valitettavasti. Ruotsi, Norja ja tanskalaiset tekevät ihan laadukkaita sarjoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Musiikkitarjontaan lisäisin suomipopin ja radion sinfoniaorkesterin väliin sopivaa musiikkia. Tiedän toki, sillä musiikilla häädetään ostoskeskuksen ovenpielestä nuorisoa pois aikaansa viettämästä.

Näyttäisi siltä, että Ylen ovat haltuun ottaneet 30–50-vuotiaat naiset, ja ohjelmat on sille katselijaryhmälle suunnattu. Miespuoliset toimittajat taitavat olla katoavaa kansanperinnettä television ruudulla.

Kaikenlaisia haastatteluohjelmia, lienee halpoja ja halpoja tuottaa.

Kun arvostelee, niin pitää tuoda esiin parannusehdotuksia. Tässä muutama.

Yhteiskuntaoppi on ollut joskus aiemmin koulujen aineohjelmassa, nykyisyyttä en tiedä. On paljon asioita, joita olisi hyvä tietää muuttuvassa maailmassa, kuten se, miksi ei kannata lähettää kymmeniä tuhansia euroja sille amerikkalaiselle upseerille, joka on tulossa tapaamaan. Sähköpostiin tulee tiedote pankilta ja pyydetään avaamaan tiedosto. Meiltä suomalaisilta näyttää olevan helppo nyhtää rahaa kaikenlaiseen humpuukiin. Olisiko tiedon puute osasyy moiseen?

Ikääntyvä ihminenkin haluaa oppia lisää selvitäkseen muuttuvassa maailmassa.

Nettihuijaukset pitää tunnistaa, ensiaputaidot voivat olla ohjelmassa, liikennetietoisuus olisi yksi hyvä kohde ynnä muut.

M. Vuori