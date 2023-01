Varhaiskasvatus on pahassa kriisissä. Navetta palaa jo. Sammutuksesta ovat vastuussa vain ja ainoastaan päättäjät niin kunnissa kuin pylvästalossa isolla kirkolla. Heidän käsissään on, paljonko rahaa varhaiskasvatukseen satsataan.

Vaikka lasten pitäisi olla suomalaisen yhteiskuntamme tärkein investointi, on alalla kyteneiden ongelmien annettu roihahtaa liekkeihin, vaikka varhaiskasvatuksen pelastaminen ei ole ydinfysiikkaa.

Varhaiskasvatus on säädetty laissa jokaisen lapsen oikeudeksi ja osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on muun muassa edistää jokaisen lapsen kasvua, terveyttä ja hyvinvointia, tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja luoda mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä.

Tavoitteet ovat hyvät ja korkeat. Lapsemme ansaitsevat juuri tätä.

Varhaiskasvatuksen merkitys on yhteiskunnallisesti vielä sitäkin laajempi. Laadukas varhaiskasvatus mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun. Korona-aika osoitti, miten tärkeää oli, että päiväkotien toiminta jatkui myös silloin kun monet sulkivat ovensa.

Mitkään poppakonstit eivät nyt auta. Alan matala palkkaus ja kurjistuneet työolot on kerta kaikkiaan saatava kuntoon.

Laadukas varhaiskasvatus ei ole sitä, että ylisuuria ryhmiä sijoitetaan epäsopiviin tiloihin alati vaihtuvan henkilöstön kanssa. Laadukas varhaiskasvatus on sitä, että lapsella on oma tuttu turvallinen ryhmä, jossa on tutut koulutetut kasvattajat, jotka tuntevat lapsen ja lapsen erilaiset tarpeet ja joilla on aikaa vastata jokaisen lapsen tarpeisiin.

Työskentely päiväkodissa on monen unelma-ammatti. Edelleen. Enkä ihmettele. Olen itsekin työskennellyt aikanaan päiväkodissa ja työ antoi paljon.

Nykyisin liian usein kuitenkin kuulee, että työ on muuttunut niin raskaaksi, että työpäivän jälkeen ei jaksa muuta kuin toipua ja pelätä seuraavaa työpäivää. Suurin ongelma on pula koulutetusta henkilökunnasta.

Varhaiskasvatuksen kriisin kärsijöinä ovat lapset, vanhemmat, perheet, henkilökunta, työnantajat. Koko suomalainen yhteiskunta.

Mitkään poppakonstit eivät nyt auta. Alan matala palkkaus ja kurjistuneet työolot on kerta kaikkiaan saatava kuntoon. Ne ovat ainoat keinot tilanteen ratkaisemiseksi. Ei ydinfysiikkaa, eihän?

Millariikka Rytkönen

Tehyn puheenjohtaja