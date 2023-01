Uskotko siihen, että kaikille riittää työtä? Entä jos joku lähipiiristäsi jää työttömäksi: Työtehtävät päättyvät, työmatka käy mahdottomaksi tai terveys estää työssäkäynnin. Ehkä osaamisen päivittäminen on jäänyt, tai työelämän vaatimukset työnhaun suhteen ovat vieraita, vaikka työssä pärjäisikin.

Harva valitsee työttömyyden. Työttömiä on keskimäärin laskennallisesti pari prosenttiyksikköä enemmän vuoden alussa. Vaikka työttömyys on tilastollisesti laskussa, on pitkäaikaistyöttömien määrä nousussa.

Vuosittain työttömänä tai kokoaikaisesti lomautettuna on yli 400 000 suomalaista, kun tarkastellaan työ- ja elinkeinoministeriön keräämiä tietoja alkaneiden työttömyysjaksojen määrästä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kannustaminen, kuunteleminen ja tukeminen ovat parasta ensiapua työttömyyteen.

Uuden vuoden lupauksena voi tarkastella omaa asennetta ja osaamista työttömän kohtaamisen osalta. On tärkeää muistuttaa ilmoittautumisesta työttömäksi työnhakijaksi Te-toimistoon, mutta tämän lisäksi työttömäksi jäävä kaipaa muutakin tukea: Talous voi huolettaa, kriisi kuormittaa mieltä ja kuormitus voi tuntua fyysisinä vaivoina. Ehkä heti ei työllisty, ja haluaisi vain jäädä kotiin neljän seinän sisälle.

On tärkeää, että keskustelemme työelämän karikoista ja olemme tukena työttömille. Kohtaamiset muiden kanssa, nähdyksi ja kuulluksi tuleminen tukevat mielen hyvinvointia.

Toisen vahvuuksien esiin nostaminen auttaa tunnistamaan osaamista, vahvistaa uskoa itseen ja näin edistää työllistymistä. Kannustaminen, kuunteleminen ja tukeminen ovat parasta ensiapua työttömyyteen.

Peppi Tervo-Hiltula

toiminnanjohtaja, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry

Sari Nuikki

päällikkö, MIELI Suomen Mielenterveys ry

Maria Rumpunen

kehittämiskoordinaattori, Takuusäätiö ry

Katriina Lehtovaara

hankepäällikkö, Terveydeksi 2.0 -hanke, Työttömien keskusjärjestö ry