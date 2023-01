Perjantaina 13.1. alkoi Oikeus Arvokkaaseen Kuolemaan yhdistyksen kampanja eutanasialain puolesta. Suomessa on keskusteltu jo pitkään eutanasiasta. Lähinnä kylläkin väitelty ja sopua ei ole saavutettu, vaikka suuri enemmistö suomalaisista kannattaa eutanasia-lainsäädäntöä. Yhä useampi lääkärikin kannattaa ja sairaanhoitaja.

Oli kansalaisaloitekin ja sen eduskuntakäsittelyssä yli 50 kansanedustajaa käänsi takkinsa 2018. Sitten perustettiin asiantuntijatyöryhmä käsittelemään asiaa ja se väitteli asiasta (2018–2021). Itsekin olin sen työryhmän jäsen, väiteltiin kyllä ja mitään selkoa ei tullut.

Lääkäriliitto on vastustanut kuolinapua kaikissa sen muodoissa. Onneksi asia on muuttumassa ja sehän nähtiin jo viime toukokuussa 2022, kun Lääkäriliiton valtuuskunnassa jo uskallettiin tukea kielteisen näkemyksen muuttamista neutraaliksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tämä asia ei sinänsä ole Lääkäriliiton päätettävissä oleva, vaan eduskunnan ja tulevan hallituksen. Lait meillä säätää eduskunta, ei Lääkäriliitto.

On hyvin outoa meidän ihmisoikeuksia korostavassa maassamme, että meillä ei toteudu ihmisoikeudet, kun olemme maallisen elämämme loppuvaiheessa suuressa kärsimyksessä. On epäinhimillistä, että meillä ei ole lainsäädäntöä eutanasiaan. Tämä asia on korjattava ja lainsäädäntö on saatava.

Toivon poliittisilta päättäjiltä nyt herätystä. Seuraavaan hallitusohjelmaan on sisällytettävä lainsäädäntö eutanasiaan ja vielä siten, että se ei jää pelkästään kirjaukseksi, vaan myös säädetään se laki. Kyse on ihmisoikeudesta ja itsemääräämisoikeudesta.

Saattohoitolailla asia ei korjaannu, se ei poista eutanasialain tarvetta ja eipä se saattohoitolakikaan ole edennyt mihinkään, vaikka niin suuria puheita kuultiin 2018 eutanasia-kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä eduskunnan salissa ja sen ulkopuolella.

Siinä sosiaali-ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmässäkin olimme yksimielisiä siitä, että saattohoitoon on saatava lainsäädännöllinen velvoite. Johonkin pöytälaatikkoon on hautautunut se vaatimus, ei ole edennyt sekään.

Toimikaamme hyvän hoidon puolesta elämän loppuvaiheessa ja eutanasialain puolesta kärsimyksen ollessa kestämätöntä ja ihmisen itse halutessa itselleen kuolinapua!

Kärsimys harvemmin jalostaa ketään paremmaksi, ennemminkin vie viimeisetkin rippeet ihmisestä. Jokaisella on oltava oikeus itse päättää!

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kari Viholainen

Oulu