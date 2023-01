Onko Turun kaupunki, eli nykyinen Varha oikeasti reilu ja luotettava työnantaja? Kesällä 2022 Turun kaupunki on mainostanut lehdessä, että kaikki organisaatiossa kriteereihin sopivat työntekijät palkitaan enintään 1000 euron suuruisella sitoutumispalkkiolla. Kriteerit olivat sellaiset, että työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta ja on voimassa vuoden loppuun eli 31.12.2022 asti.

Kesäsijaisille ja määräaikaisille työntekijöille taas maksetaan 300 euron palkkio, jos heidän työsuhteensa on jatkunut vähintään kaksi kuukautta.

Vähän aikaa sitten saimme tietää, että pitkään, useamman vuoden vakituisina olevat työntekijät eivät saa palkkiota, jos olivat yli kaksi viikkoa palkattomalla lomalla. Siihen kuuluu myös palkaton vanhempainloma sekä muun muassa opintovapaa. Eli jos työntekijä on ollut töissä monta vuotta, mutta pitänyt jostain syystä yli kaksi viikkoa palkatonta lomaa, hän ei ole oikeutettu sitoutumispalkkioon.

Mielestämme Turun kaupunki on asettanut työntekijöitään epätasa-arvoiseen asemaan ja aiheuttanut työntekijöille paljon mielipahaa.

Olemme kolme vakituista työntekijää, jotka ovat olleet useamman vuoden kaupungilla töissä ja pidimme syksyllä erilaisista syistä palkatonta vapaata. Yksi meistä oli äitiyslomalla, toinen kuuden viikon isyyslomalla ja kolmas yhdeksän viikon opintovapaalla. Ainakin kaksi meistä on ollut suurimman osan vuodesta töissä, vaikka siinä oli muutaman viikon tauko. Vaikka olimme palkattomalla lomalla, työsuhteemme on edelleen voimassa. Eihän palkaton loma katkaise työsuhdetta.

Kysyimme asiasta esihenkilöiltä sekä Hyto henkilöstöpalvelusta ja meille vastattiin, ettemme ole oikeutettuja palkkioon, ei siis edes siihen 300 euron palkkioon, jonka kesäsijaiset ja määräaikaiset työntekijät saavat. Syynä oli se, että yli kaksi viikkoa kestävät palkattomat poissaolot katkaisevat yhtäjaksoisen tarkastelujakson eikä sitoutumispalkkioita makseta. Missään ei kuitenkaan mainita, millä ajalla työsuhteen olisi pitänyt jatkua yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta.

Onko se jonkinlainen rangaistus siitä, että hoidimme pieniä lapsiamme? Tai siitä, että hankitaan lisää koulutusta?

Olemme kuitenkin olleet monta vuotta kaupungin palveluksessa, emmekä ole ikinä ennen saaneet mitään palkkiota tai muuta "bonusta".

Tällä tavallako kaupunki yrittää saada työntekijöitään pysymään organisaatiossa?

Turun kaupungin (nyk. Varhan) kolme vakituista työntekijää