Kävelyllä huomasin taas, että iso puu oli kaadettu Kupittaanpuistosta Seikkailupuiston reunalta. Nyt koko alue Kupittaankujalta aina jatulintarhaan asti näyttää parturoidulta. Isot puut ovat hävinneet, ja jäljelle on jäänyt vain pensaita ja näreitä! Ihana puistomaisuus on hävinnyt ja tilalla on nurmikkoa ja hiekkateitä.

Ovatko isot puut olleet oikeasti turvallisuusuhka lapsille, vai mistä tämä parturointi oikein johtuu?

Puistoon on kyllä sinne tänne istutettu näreitä, mutta niistä ei ole iloa seuraavaan 50 vuoteen! Uljas isopuinen puisto on tuhoutumassa, ellei kaupunki lopeta moottorisahavillitystään.

Olisi hyvä, jos kaupunki kertoisi oikein julkisesti, mitä se suunnittelee Kupittaanpuiston suhteen, eikä kävisi illan pimeydessä sahaamassa lisää kauniita puita.

Onko tarkoitus, että puisto on vain lasten leikkipaikka vai onko se kaikille tarkoitettu viihtyisä, luonnonläheinen keidas, jossa ihmiset voivat viihtyä isojen puiden varjossa? Jälkimmäinen vaihtoehto näyttää kyllä pelottavan epätodennäköiseltä, ja pitääkin kysyä vihersuunnittelijoilta, että mikä onkaan kaupungiin viherstrategia.

Esa Rintala