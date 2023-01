Turun yliopiston kenttäasemat Saaristomerellä Seilissä ja Kevolla on viime aikoina esitetty julkisuudessa mahdollisina osaratkaisuina yliopiston pitkäaikaisessa talouden tasapainottamisohjelmassa. On koko joukko kysymyksiä, joita kuitenkin kannattaa pohtia ennen kuin päätös tehdään.

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksessa Seilissä on viime vuosina tehty varsin mittavat säästöt. Vuonna 2015 Ty:n hallitus teki päätöksen, että kenttäasemille on turvattava tarkoituksenmukaiset toimitilat. Sen seurauksena yliopisto osti Seilin kiinteistön ja samalla säästi kiinteän vuokrasopimuksen mukaiset vuokrat vuosilta 2016–2028; noin kuusi miljoonaa euroa.

Päätös mahdollisti yliopiston organisoiman yhteistyön saarella toimivan matkailuyrittäjän kanssa, joten vuokramenojen sijasta Seilistä alkoi tulla vuokratuloa. Samalla yliopisto sai mahdollisuuden irtisanoa majoitukseen, ruokailuun ja siivoukseen sekä muuhun tekniseen apuun tarvittavan henkilökunnan, joka oli kymmenisen henkeä, kesäaikaan noin kaksinkertainen määrä. Nykyisin laitoksella toimii neljä henkeä, joista kaksi tutkijantoimissa. Säästöä tuli siis irtisanomisistakin jonkinlainen summa.

Mistä nykytilanteessa voisi vielä säästää, jos tarkoituksena ei ole kokonaan lopettaa Saaristoon ja Itämereen kohdistuvaa ympäristöntutkimusta?

Saarella toimivan yrittäjän kanssa tehdyn vuokrasopimuksen takia kiinteistöä ei ilmeisesti voida myydä noin vain. Voisiko vuokrasopimuksen tuottoa kohdistaa jotenkin toisin, jotta yliopiston rahoitusongelmaan saataisiin edes hiukan helpotusta? Turun yliopiston säästötavoitteiden toteuttamiseksi Seilistä ei kuitenkaan enää pysty paljoakaan rutistamaan ulos tutkimustoimintaa vaarantamatta.

Entä ne kaksi tutkijapuolen toistaiseksi jatkuvaa tointa? Nämä molemmat toimivat tällä hetkellä ulkopuolisella rahoituksella, joka on suuruudeltaan noin 150 000 euroa vuodessa. Tutkimushenkilöiden palkkojen lisäksi kilpailtua ulkopuolista tukea on viime vuosina menestyksellisesti hankittu esimerkiksi automaattisen merentutkimuspoijun ja merivesiakvaarioiden hankkimiseksi.

Seilissä tehdyn tutkimuksen määrää tai laatua ei ole moitittu, varsinkin aikasarjatutkimukset ilmastonmuutoksesta loistavat julkisuudessa. Silakkatutkimus on huippuluokkaa, kansainvälisesti myös. Puutiaistutkimus on ollut Turun yliopiston eniten mediassa esillä oleva aihe viime vuosina.

Ulkopuolisen rahoituksen saaminen saattaisi vaikeutua, jos yliopiston havaitaan vähentävän omarahoitustaan hakemuksien kohteena olevalle tutkimukselle. Jos nämä tutkijantoimet siirretään pois saarelta tai jopa irtisanotaan tutkimusinfran laitteiden ylläpito ja käyttöopastus, valvonta ja yhteydenpito sidosryhmiin menetetään.

Tähän asti julkisuudessa olleiden huhujen mukaan saarelle jäisi vain teknistä henkilökuntaa kaksi henkeä. Tutkimuslaitteiden hoito ja huolto saataisiin ehkä hoidettua, mutta tutkijoiden tarvitsema käyttöopastus, käytön valvonta ja käyttöapu sekä sidosryhmien yhteydenpito eivät ole kuitenkaan teknisen henkilökunnan töitä. Kunnollisen ylläpidon puutteessa nämä laitteetkin siis menetettäisiin jonkin ajan kuluttua väistämättömästi.

Entä yliopiston strategia ja muut viestit yhteiskuntaan? ”Meri ja merenkulku” tutkimuksen kohteena on osa Ty:n toiminnan pitkäaikaista strategiaa. Millainen viesti lähtee Turun yliopistosta julkisuuteen, jos strategian keskeisestä tutkimusaiheesta lähdetään karsimaan merkittävää osa-aluetta, Saaristomeren tutkimusta?

Meri kuuluu myös Ty:n läheisimmän naapuriyliopiston Åbo Akademin omaan tutkimusstrategiaan, ja Seilin toiminnasta luopuminen jättäisi tärkeän yhteistyökumppanin yksinään vastaamaan Saaristomeren ympäristö- ja muusta tutkimuksesta. Jos näin kävisi, sanoisin meribiologian uraa suunnitteleville, että jos olette kiinnostuneet merentutkimuksesta, niin opetelkaa ruotsia ajoissa.

Samoin supistuisi Suomen kansallisen tutkimusasemaverkon RESTATin ja keskeisen merentutkimuksen yhteistyöelimen FINMARIn toiminta. Juuri FINMARI on ollut työalusta, jolla Suomen Akatemian tutkimuslaiterahoitusta on voitu perustella. FINMARI kuuluu kansalliselle tiekartalle juuri merentutkimuksen tutkimusinfrastruktuurin osalta, ja tiekartalla olon on tarkoitus varmistaa myös jatkossa infrarahoitus Suomen Akatemialta.

Entä paljon puhuttu poikkitieteellinen tutkimus, ja humanistit, lääkärit sekä vaikkapa yhteiskuntatiede Seilissä? Ty:n strategiassa mainituista tutkimuksen ja opetuksen temaattisista kokonaisuuksista Seiliä koskettavat oleellisesti myös ”luonnon monimuotoisuus ja kestävyys” sekä ”kulttuurinen muisti ja yhteiskunnan muutos”. Humanisteista arkeologit ja lääkäreistä puutiaistutkijat ovat toimineet arvokkaalla tavalla Seilissä.

Ei ole varmaan jäänyt moneltakaan huomaamatta, että Åbo Akademin tunnetuin väitöskirja, Jutta Ahlbeck-Rehnin ”Omoralens ansikte”, pohjautuu Seilin sairaalahistoriaan? Samoin potilas Saima Rahkosen tarina, jonka toimittaja Susan Heikkilä kirjoitti aiheesta, jota on Turun yliopistossa ehkä vasta vain kosketettu. Vaikkapa Veli Pekka Toropaisen kirjoitukset puujalka-Stinasta ja sokeasta Erikistä ovat hyvä esimerkki runsaista aiheista, jotka Seilissä vain odottavat tutkijoitaan. Jos heillä vain on siellä tulevaisuudessa mahdollista toimia.

Jos yliopisto vähentää läsnäoloaan saaristossa, sen takaisin hankkiminen olisi erittäin vaikeaa, kallistakin. Seilin saaren voi menettää vain kerran; keskellä kansainvälisesti merkittävää luontokohdetta ja luonnonsuojelualuetta sijaitsevaa tutkimuslaitosta ei noin vain pystytetä uudestaan.

Ilppo Vuorinen

professori emeritus (merentutkimus)

Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja vuosina 1992–2016