Turun Sanomien Auto ja liikenne -sivulla (9.1.) kritisoitiin lataushybridiä päästökikkailusta. Ihmettelin kirjoituksen negatiivistä sävyä.

Olen omistanut lataushybridin noin kaksi vuotta ja kokemukseni autosta ovat pääasiassa positiivisia. Bensiinin kulutus viime vuonna oli alle 2 l/100 km ja polttoainekustannukset kokonaisuudessaan noin 5 e/100 km (sähkö + bensiini).

Olen toki siinä suhteessa onnekas, että minulla on edullinen määräaikainen sähkösopimus. Lisäsäästöjä ovat alhainen autovero sekä alhaiset huoltokustannukset. Henkisellä puolella saan mielihyvää päästöjen merkittävästä vähenemisestä. Kokonaisuudessaan autoilukustannukseni ovat puolittuneet verrattuna aikaan ennen hybridiautoa.

Hybridiauto on parhaimmillaan, kun ajettavat päivämatkat ovat noin 60 kilometriä. Asun Piikkiössä ja käyn säännöllisesti Turussa, jolloin kulku sujuu täysin sähköllä. Jos käyn kauempana, esimerkiksi Raisiossa tai Naantalissa, löytyy matkan varrelta useita latausmahdollisuuksia.

Eniten bensiiniä kuluu vuodessa muutamalla matkalla Helsinkiin sekä parin pidemmän lomamatkan yhteydessä. Silloinkin rauhallisella ajolla kulutus on alle 6 l/100 km, koska lataushybridi toimii kevythybridinä keräten sähköä akkuun ajon aikana jarrutettaessa ja alamäkiosuuksilla.

Tunnin kauppareissun tai lounaan aikana autoon saa kymmenien kilometrien ajomatkan latauksen.

Lataushybridi on oikea valinta, jos työmatka on alle 50 kilometriä, päivittäiset kauppamatkat ja harrasteajot samaa luokkaa. Auton lataus ei ole ongelma, kotona kytken auton latauspisteeseen aina ajosta palattuani. Lähtiessäni liikenteeseen on akku yleensä täynnä.

Lataushybridi ei tietenkään ole oikea auto sellaiselle, joka joutuu työnsä tai harrastuksiensa vuoksi ajamaan satoja kilometrejä päivässä, mutta nurkka-ajossa se on erinomainen valinta.

Jos auton käyttäjä jättää autonsa lataamatta ajaen vain bensiinillä, ei päästö- tai kustannusetuja tule. Tämä ei kuitenkaan ole auton vaan kuljettajan vika.

Auton lataus ei ole nykyisin ongelma, latauspisteitä löytyy riittävästi ja niiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Lataus on yksinkertainen toimitus, pistoke latauspisteeseen ja sovellus käyttöön. Aikaa kuluu noin 15 sekuntia. Tunnin kauppareissun tai lounaan aikana autoon saa kymmenien kilometrien ajomatkan latauksen.

Sähköauto on varteenotettava vaihtoehto, mutta myös sen käytössä lataaminen on tärkeä toimenpide. Jos sähköauton lataus ei ole kohdallaan tai olosuhteet ajon aikana merkittävästi muuttuvat, voi matka katketa yllättäen sähkön loputtua. Tällöin tarvitaan hinausauto. Lataushybridin kuljettaja jatkaa tässä tapauksessa bensiinillä seuraavaan latauspisteeseen.

Asko Jaakkola

DI

Piikkiö