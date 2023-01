Toimittaja Jari Heino on kirjoittanut ihmettelevän artikkelin (TS 5.1.) presidentti Mauno Koiviston 100-vuotisjuhlavuoden hitaasta valmistelusta. Oikeutetusti, koska aikaa on ollut ja esimerkiksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on ollut pitkään dokumentoidusti hyvin informoitu juhlavuoden lähestymisestä.

Aivan omaa luokkaansa jutussa on valtuuston puheenjohtajan toteamus valtakunnallisessa muistomerkkikilpailussa toiseksi sijoittuneen Matti Vesasen teoksen "Hitaalla tiellä" sijoittamisesta Turkuun. "Ei sitä ole kokonaan hylätty. Mutta miksi tyytyisimme kakkossijaan?", toteaa puheenjohtaja. Aikamoista taideasiantuntemusta. Puheenjohtajan kompetenssi? Tämä ei ole esimerkiksi juoksukilpailu.

Alun perin idean Matti Vesasen teoksen sijoittamisesta Turkuun teki ilmeisesti ensimmäisenä Mauno Koiviston elämäkertasarjaa kirjoittava professori Tapio Bergholm. Presidentin leski piti ideaa hyvänä ja patsas sopisi hyvin Turkuun.

Lasse Hallamurto

VTM

Turku