Turun Sanomien mielipiteet-sivulla (2.1.) kysytään: "Onko koulussa enää kivaa?" ja kerrotaan: "Uupumus piinaa useita oppilaita."

Opiskelu on koululaisen opiskeluajan työtä. Ammattityössä työpaikallakaan ei aina ole jatkuvasti vain kivaa. Työelämässä joutuu usein suorittamaan haasteellisia tehtäviä, joista on hauskuus kaukana. Joten myös koululaisen on jo opiskeluaikanaan harjaannuttava selviytymään haasteellisista läksyistä ja eri oppiaineiden kokeista.

Kukaan ei ole "seppä syntyessään", joten jokaisen oppijan pitää tehdä kohtuullisesti töitä oppiakseen uusia asioita.

Mikä aiheuttaa uupumusta oppilaille? Kuka on asettanut liian vaativat oppimistavoitteet? Opetussuunnitelman laajuus, oppilas itse vai hänen isänsä ja äitinsä, opettajatko? Tätä jokainen asianomainen miettiköön itse.

Se, miten hyvin tai vähemmän hyvin menestyy peruskoulussa, ei vielä kerro kaikkea menestymismahdollisuuksista ammattikoulussa, lukiossa tai yliopisto-opiskelussa. Sen ratkaisee kunkin henkilön lahjakkuuden, älykkyyden ja ahkeruuden summa.

Ammattihaaveita mietiskelevä koululainen: Älä uuvuta itseäsi ylirasittavilla tavoitteilla, etene oman jaksamistasosi rajoissa.

Kyselytutkimuksien mukaan useimmat ihmiset ammattityössään ovat tyytyväisimpiä silloin, kun heidän työnsä vaativuus on lähellä heidän suoritustasonsa ylärajaa. Silloin ei koeta turhautumista eikä toistuvaa uupumusta.

Joten, ammattihaaveita mietiskelevä koululainen: Älä uuvuta itseäsi ylirasittavilla tavoitteilla, etene oman jaksamistasosi rajoissa. Jokaiselle oppimishaluiselle ja ahkeralle henkilölle löytyy tulevaisuudessa työpaikka. Eniten uupumusta aiheuttaa yliyrittäminen.

Seppo Kouki

Rusko