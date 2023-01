Viitaten toimitusjohtaja Timo Honkasen 3.1. kirjoitukseen, joka liittyi alkuperäiseen kysymykseeni Turku Energian vastuullisuudesta (TS 30.12.). Ensiksi kiitos nopeasta vastauksesta ja huolen jakamisesta.

Toimitusjohtaja kiteytti hienosti pörssisähkön hinnan muodostusta. Normaalin käytännön mukaisesti tuottajat ja ostajat määrittävät hinnat tulevalle päivälle. Esimerkki kuvaa hienosti ongelman ytimen eli energiayhtiöt toimivat sekä myyjänä että ostajana, mikä antaa mahdollisuuden pelata peliä.

Nykyinen hinnanmuodostus soveltuu "normaaliin" tilanteeseen, mutta ei vallitsevaan tilaan, koska kaasun osuus näyttelee suurta osaa eritoten Keski-Euroopassa. Pohjoismaat eroavat Keski-Euroopasta sähköntuotannon osalta vähäisen kaasun käytön osalta, joten yhteiseurooppalaiset sähkömarkkinat eivät sovi vallitseviin olosuhteisiin.

Tästä hyvänä esimerkkinä kepillä jäätä kokeilu elokuun 25. päivä, jolloin oli kallein yksittäinen tunti. Tästä eteenpäin markkinahinta muuttui oleellisesti. Se johtaa tiettyjen maiden osalta energiayhtiöiden voittojen ja kuluttajahintojen kasvuun, kuten esimerkiksi Suomessa.

Sähköpörssin hinnoittelu olisi pitänyt muuttaa, mutta sitä vastuulliset tahot eivät valitettavasti saaneet aikaan täksi talveksi. Toivottavasti oppivat ja toimivat ennen ensi talvea 2024. Väärinymmärrysten välttämiseksi taholla ei viitata Turku Energiaan.

Mitä tulee Turku Energian sähköntuotantokapasiteettiin, nettisivuillanne lukee: "Myymämme sähköenergia tuotetaan Turku Energian omissa ja osakkuusyhtiöiden omistamissa tuotantolaitoksissa." TS:n kirjoituksessa kuitenkin kerrotte, että pystytte tuottamaan 30–50 prosenttia myymästänne sähköstä.

Valistuneet kuluttajat sähkösopimusta tehdessään arvioivat riskejä, joista yksi riskitekijä on tuottaja vs. myyjä. Vastuullisuuden tunnusmerkkejä, muutamia mainitakseni, ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja rehellisyys. Pitäisikö nettisivujen sisältö muuttaa, jotta kuluttajalla on oikea tieto käytössä päätöstä tehdessään?

Nettisivuillanne kirjoitatte myös sähkön ja kaukolämmön energian alkuperistä. Sähkössä viittaatte, että vain 5,2 prosenttia tuotetaan fossiilisilla energialähteillä, kun taas kaukolämmössä osuus on aivan jotain muuta eli 25 prosenttia. TS:n kirjoituksessa viittaatte fossiilisten polttoaineiden kustannusten kasvuun ja samalla toteatte, että tulevassa tilinpäätöksessä sähköliiketoiminta tulee olemaan tappiollinen.

Kaikella kunnioituksella ja yllä mainittuihin asioihin viitaten, herää kysymys, kummassa liiketoiminnassa kustannukset ovat kasvaneet?

Valitettavasti vastaus alkuperäiseen kysymykseen jäi laihanlaiseksi ja toisti samaa eli kulutuksen laskua, jota kuulemme jokaiselta energiatoimijalta. Hinta on hyvä ohjaava tekijä kulutuksen laskuun tiettyyn pisteeseen asti, mutta sen pitäisi olla kohtuullinen ja kohdistua oikein – sitä se ei valitettavasti nyt ole.

Tulkiltani on, että Turku Energia ei tule tekemään lyhyellä aikajänteellä mitään eli hyväksytte asian ja siitä syntyvät oireet. Mielestäni tämä kertoo yrityksen vastuullisuudesta paljon.

MKY70