Yhteyden saanti terveysasemalle on vaikeutunut entisestään, vaikka se on ollut toivotonta jo pitkän aikaa. Yrität miten tahansa saada takaisinsoittoa tai kuuntelemalla puhetta "meillä on ruuhkaa, vastaamme mahdollisimman pian".

Jos joskus saat yhteyden ja kerrot asiasi, niin viesti lähtee kiertämään monen näytön kautta lääkärille. Alunperin kiireinen asia muuttuu siinä prosessissa ei kiireelliseksi.

Viesti voi tulla, että aika on varattu kolmen tai viiden viikon päähän. Ensimmäiseltä viestin ottajalta unohtuu kirjata kiireellinen asia, koska he ilmeisesti kuvittelevat omaavansa lääkärin tiedot. Eikä ilmeisesti tunnisteta naisille tyypillisiä infarktin oireita.

Jatkan edellistä uuden vuoden puolella. Tunti jonotusta, kahdeksalta aloin soittaa ja pimputusta 55 minuuttia. Valitettavasti akuuttiajat jo menneet. Puhelu maksoi neljä euroa. Pyydetään soittamaan taas huomenna kahdeksalta, ja sama tilannehan on todennäköisesti silloin. Operaattorit nettoavat tilanteesta.

Joten en saanut monisairaalle lähes yhdeksänkymppiselle aikaa. Miksi?

Siis tilanne ei ole muuttunut miksikään. Joten jäämme katsomaan, kauanko pystyy hengittämään.

Monisairaan puoliso