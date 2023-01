Silloin kun potilas ei itse kykene hakemaan tai huolehtimaan itselleen tarvitsemaansa hoitoa, tehkäämme me läheiset se heidän puolestaan. Huolehditaan, että omaisemme ensinnäkin pääsee hoitoon ajoissa ja että häntä hoidetaan oireiden ja tarpeiden mukaan.

Normaalisti ihminen itse tietää parhaiten, mikä häntä vaivaa tai missä on kipu tai ongelma. Lääkärin tehtävä on tutkia, mistä ongelma johtuu ja etsiä siihen hoito.

Liian heikon terveydentilan tai korkean iän vuoksi potilas saattaa hyvinkin vakavassa tilanteessa jäädä ilman hoitoa jopa raskain seurauksin.

On aivan ymmärrettävää, että hoitohenkilökunta ei voi aina lyhyen vastaanoton aikana saada selville potilaan todellista tilaa, jos potilas ei itse kykene tai halua sitä ilmaista. Silloin tulisi kuulla tarkalla korvalla omaista, joka ehkä asuu samassa taloudessa tai muuten tuntee potilaan.

Omaisen on mahdollista nähdä, mikä läheisessä on muuttunut; hän on epätavallisen väsynyt, kivulias tai mieli on painunut hälyttävästi jne.

Mietin usein hyvin murheellisena kaikkia heitä, joiden ainoat omaiset ovat viranomaiset.

Jouduin taannoin viemään läheisen kolmasti päivystykseen ennen kuin apua saatiin. Tämä siitä huolimatta, että kerroin jo ensimmäisellä kerralla, että jos meidät lähetetään kotiin, joudumme tulemaan huomenna uudelleen.

Hoitohenkilökunta ei ensimmäisellä kerralla kuullut omaista eli saattajaa ollenkaan. Toisella kerralla pääsin sairaanhoitajan luo. Jälleen toistin, että apua tosiaan tarvitaan. Siitä eteenpäin en päässyt mukaan ja taas potilas oli lähetetty kotiin. Tarvittiin monen viikon sairaalahoitojakso.

Vieraat hoitajat ja alati vaihtuva henkilökunta terveydenhoidossa ja laitoksissa eivät edes teoriassa voi saada selville potilaan tai hoidon tarpeessa olevan todellista tilaa. Tapahtuu helposti väärinkäsityksiä ja tietokatkoja hoitoketjussa.

Nyt, kun meillä on se nelikirjaiminen ihme, välittäkäämme omaisistamme tai vaikka yksinäisestä naapuristamme kuten haluaisimme itsestämme välitettävän samassa tilanteessa!

Toisinaan avun antaminen myös torjutaan. Silloinkin voi painaa Pyydä apua -nappia tai soittaa läheisen puolesta ja kertoa näkemyksensä avun tarpeesta.

Huolehtiminen vaatii joskus paljonkin voimia, mutta uskaltaisin luvata, että vaivannäkö ei kaduta jälkeenpäin. Sen sijaan huolehtimatta jättämisestä saattaa jäädä mieleen syyllisyyden tunne, jonka korjaamiseen ei ole paljon keinoja.

Läheisen puolustaja