Rakettien ennenaikaisesta paukkeesta syytetään keskustelussa avoimesti lapsia. Aikuiset ihmiset vierittävät syyn lapsien harteille, oli sitten rakettien ampumisen puolella tai sitä vastaan.

Raketit myydään täysi-ikäiselle ihmiselle eikä myyjä saa luovuttaa ilotulitteita alaikäiselle. Raketit päätyvät lapsille vanhempien kautta.

Keskustellaan, että jos koira pelkää ilotulitteita, omistaja ei ole kouluttanut koiraansa sietämään raketteja. Vastuu tilanteesta onkin koiran omistajan, kun koira pelkää raketteja. Se, joka kuvittelee, että jokaisen koiran pystyy vain kouluttamalla saamaan sietämään ilotulitteita, ei ymmärrä koiraa tai sen kouluttamista.

Missä on keskustelu turvallisuudesta tai niistä ihmisistä, jotka pelkäävät raketteja? Vuonna 2021 ilotulitteiden johdosta sattui 20 silmävammaa ja 79 tulipaloa (lähde Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes). Etenkin pienet lapset voivat pelätä raketteja, kun asia on uusi eikä pieni ihminen vielä ymmärrä, mistä on kyse.

Aikuiset ihmiset vierittävät aktiivisesti syytä muiden niskoille. Syy on milloin ituhippien, milloin koiran omistajien. Vastuu koitetaan sysätä jopa raketit ampuvan lapsen niskoille ennemmin kuin otetaan vastuu suoraselkäisesti siellä minne se kuuluu: aikuiselle, joka luovuttaa raketit lapselle.

Maria