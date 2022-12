Näinä aikoina, jolloin Suomenkin itsenäisyys tuntuu kultaakin kalliimmalta, on kyseenalaista hävittää itsenäisyytemme kunniaksi perustettu Itsenäisyydenaukio, joka on arvoisellaan paikalla Turun keskustassa ja Aurajoen rannalla.

Vaikka se perustettaisiin jonnekin muualle, se ei ole enää sama asia. Sehän tarkoittaa sitä, että joku muu on tärkeämpi kuin itsenäisyys.

Tokihan konserttitalo on tarpeellinen, ja sille löytyy kyllä paikka muualtakin. Tuo nyt suunniteltu sijainti tuhoaa myös sen aseman, joka on aikoinaan ollut merkittävä lääninhallituksen rakennukselle, joka on sellaista historiaa ja kulttuuria, jota pitää edelleen arvostaa. Lisäksi tuo suunniteltu konserttitalo tukkii koko hienon jokirannan ja sen avaruuden tunnun.

Eikä siinä vielä kaikki, liikenteellisesti paikka on ihan mahdoton. Turha kuvitella, että mitkään järjestelyt estäisivät liikenteen ruuhkautumisen.

Konserttitalolle löytyy kaupungista kyllä muitakin paikkoja kuten esimerkiksi entinen jätevedenpuhdistamon alue Ruissalontien varrella tai vaikkapa Artukaisissa, jonne saisi Turun toisen kulttuurikehdon. Siellähän on ennestään jo urheiluhalli ja messukeskus.

Kun tuleva paikallisjunaliikenne saadaan, junalla pääsee näppärästi Artukaisiin. Ratahan sinne jo on valmiina.

Siitä päästäänkin seuraavaan asiaan – raitiotieliikenteeseen. Jos kaupungin julkista liikennettä oikeasti halutaan parantaa, se ei onnistu tunkemalla ahtaille kaduillemme ratakiskoja ja raitiovaunuja, jotka eivät ole muuntelukykyisiä. Parempi ratkaisu, ja halvempi, on lisätä linja-autoja. Se on myös joustavampi ratkaisu.

Toisaalta myös paikallisjunaliikenne nykyisillä ratalinjoilla täyttäisi saman tarpeen ja lisäksi voisi vielä rakentaa Tampereen radalta pienen liittymän lentokentälle.

Junaradoista puhuttaessa tulee mieleen myös ihan erilainen asia, ja se on radan päälle tehtävä rakentaminen. Eiköhän kaupungista löytyisi paikka muualtakin, sillä taas tulevat kustannusarviot ylittymään rutkasti.

Sitä paitsi aiemmin oli turvallisuussyistä hyvin tarkkaa radan läheisyyteen rakentaminen. Radallahan kuljetetaan vaarallisia aineita, mikä vaati ainakin ennen rakentamiselta erityisiä toimenpiteitä. Eikä Turun pidä ottaa oppia Tampereelta – se on lisäksi tavattoman noloa.

Kaiken kaikkiaan kaupungin tulee hyvin tarkkaan pitää huolta kustannuksista ja ennen kaikkea ajatella kaikkien ihmisten hyvinvointia eikä vain heidän, joilla on varaa kaikenlaisiin elämyskeskuksiin. Kaikissa ratkaisuissa tulee ensisijaisesti ajatella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Ajatelkaa ensin, miten työikäiset saataisiin töihin, sillä he ovat arvokkaita ihmisiä, ja heidän pitäisi voida tuntea myös oma arvonsa. Samoin vanhukset ja lapset pitää huomioida kaikessa, myös rahan käytössä.

Hyvää uuttavuotta!

Riitta Suomi

rakennusinsinööri