Ukrainan sota

"Venäjän provosoimaton aggressio ei ole hyökkäys vain Ukrainaa vastaan, se on hyökkäys eurooppalaisia arvoja vastaan."

Niina Ratilainen

"Nyt koetellaan voimatasapainoa idän ja lännen välillä ja sitä, kuinka uskottavana Eurooppa voidaan pitää."

Yrjö Saraste

"Jos Ukrainan avunhuutoon ei vastata nopeasti ja riittävällä intensiteetillä, sota jatkuu vuosia ja pahimmassa tapauksessa se laajenee muuallekin Eurooppaan."

Hannu Kreivilä

"Etupiirijako ja rajojen siirtäminen Euroopassa pitää saada pysähtymään."

Leena ja Matti Tuominen

"Euroopassa on sota ja me koemme sen seurauksia pakosta. Se vaatii meiltä kaikilta ymmärrystä ja sopeutumista siihen, että hyvinvointimme kärsii sekä taloudellisesti että henkisesti."

Jorma Mäkelä

"Pakotteet Venäjää kohtaan ovat ontuvia. Baltian pienet valtiot ovat rohkeita tehdessään päätöksiä isoa rajanaapuria vastaan. Osa EU:n jäsenvaltioista epäröi ryhtyä suurempiin rajoituksiin. Mitä kauempana valtio sijaitsee Venäjän rajasta, sitä helpompi on vähätellä pakotteita."

Pekka Jokela

"Kuten aiemminkin, Putinin hyökkäyksen kärki ei ole yksiteräinen. Erikoisoperaatio Ukrainaa vastaan, kuten Venäjällä sotaa kutsutaan, on käynnistänyt hybridisodankäynnin toimet muuta Eurooppaa kohtaan."

Jari Uusitalo

"Ukrainaa on tuettava riittävästi sodan loppuun saakka ja sen jälkeen jälleenrakentamisessa. Vain tällainen sodan lopputulema siirtäisi Venäjän seuraavaa sotaretkeä vuosilla ellei kymmenillä vuosilla eteenpäin."

Erkki Perämäki

"Kun Putin ei tällä hetkellä sotarintamilla pärjää, hän on alkanut terrorisoida siviiliväestöä tuhoamalla Ukrainan infraa."

Esa Aittokallio

"Venäjä ampuu ohjuksia Ukrainassa 'aseistettuihin kohteisiin'. Aseistukseksi näyttävät riittävän keittiöveitset siviiliasuntojen astiakaapeissa."

Kukola

"Miten on mahdollista, että joku valtio voi järjestelmällisesti tuhota itsenäisen maan ja muut maat korvaavat käsittämättömän mittavat vahingot?"

Paha tulee saamaan palkkansa

"Sota on valtioiden välinen peli, jota pelataan sovituilla säännöillä. Lautapelistä se eroaa siinä, että sääntöjen rikkomisesta ei seuraa mitään."

Kyösti Rantasalo

"Putin aloitti barbaarisen tuhoamissotansa luottaen kansan tukeen. Tässä hän ei ole vieläkään pettynyt."

Veli-Pekka Moisalo

"Venäläiset, joista valitettavan moni sitä tiedostamatta, ovat hallintonsa vankeja. Järjestelmä on rakennettu sellaiseksi, ettei sotaa vastustavilla ole mitään mahdollisuutta."

Valentina Schnider

"On selvää, että emme voi alkuunkaan ymmärtää tavallisen venäläisen sisälle tungettua valheellisen tiedon määrää. Monipuolisen, luotettavan tiedon äärellä normaalisti elävän ihmisen on vaikea uskoa tätä."

Matti Nikkilä

"Sääliksi käy Venäjän kansa. Sanan ja mielipiteen vapautta ei ole, oikeaa tietoa ei saa, manipulointi on jatkuvaa. Väkivalta ja jopa kuolema uhkaa, jos asioita alkaa pyrkiä muuttamaan."

Onko muutos mahdollinen

Suomen Nato-jäsenyys

"Ukrainan tapaus kertaa vanhan totuuden: yksin ei ole hyvä olla."

Markku Äärimaa, Eero Joutsikoski

"Nyt viipymättä Nato-hakemus sisään, ennen kuin on myöhäistä, sillä koko jäsenyyshakemuksen käsittelyprosessi vaatii joka tapauksessa oman aikansa, jopa vuoden, mistä suuri rajanaapurimme itsevaltias on varsin hyvin tietoinen."

Huolestunut maamme tulevaisuuden puolesta

"Suomi ei voi vain jäädä toivomaan parasta. Meidän on toimittava turvallisuutemme eteen. Luotettava ja riittävä turvallisuusjärjestely parantaa myös Suomen asemaa turvallisena investointi- ja muuttokohteena."

Jaana Pelkonen, Anne-Mari Virolainen

"Suomen tulee edetä Nato-jäsenyyden kanssa ripeästi, sillä myös talous ja yritykset tarvitsevat mahdollisimman vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön."

Johanna Sipola

"Suomi on jo nyt Nato-yhteensopivampi kuin osa jäsenmaista. Jäsenyyttä on toivottu Natossa muun muassa siksi, että se vahvistaisi Pohjois-Euroopan turvallisuutta."

Jari T. Sivunen

"Mieluummin otan Suomen maaperälle sotajoukkoja Natosta kuin Venäjältä."

Ari Alaspää

"Puolustusvoimamme on saanut yhteiskunnalta poikkeuksellisen paljon taloudellisia resursseja. Niitä ei ole esitetty eikä tarkoitettu hyökkäystoimiin. Tavoite on puolustaa hyökkäyksen kohteiksi joutuneita ja sitä kautta rakentaa oikeudenmukaista rauhaa. Tähän myös Nato-jäsenyydellä pyrimme. Näin haluamme myös osoittaa maailmalle, ettei Suomeen tule hyökätä."

Esko Eela

"Naton kielteisiä vaikutuksia maallemme ei haluta nähdä."

Johannes Yrttiaho

"Suomen päätöksentekoa Naton jäsenyysasiassa on kehuttu tehokkuudesta ja nopeudesta. Sillä on kuitenkin kääntöpuolensa, vaihtoehdot ja riskit ovat jääneet vaille huomiota."

Kauko Parkkinen

"On ällistyttävää, että poliitikkojen lausunnoissa arviointi siitä, mikä saattaa haastaa Natoa jo lähivuosina, loistaa poissaolollaan."

Lea Kuusilehto-Awale

"Perinteisesti Suomen viisautena on ollut pysytellä pois suurvaltojen vastakkainasettelusta. Nato-jäsenyys olisi omiaan vetämään Suomen keskelle sellaista ja tilanteen kriisiytyessä jopa sodan päänäyttämöksi."

Marko Virtanen

"Lopultakaan emme voi nähdä edes sitä, millainen hallinto on Venäjällä tai Yhdysvalloissa muutaman vuoden päästä. Entäpä jos Natoon liittyminen silloin osoittautuukin katkeraksi virheeksi?"

Yrjö Rosendal-Gadolin

"Toimintamme ei ole koskaan vain reagointia toisten aiheuttamiin uhkiin vaan myös uhkien synnyttämistä omilla ratkaisuillamme."

Seppo Koskinen

Hintojen nousu

"Inflaatio eli hintojen nousu kaataa pienet yritykset ja kohta myös kotitaloudet. Nykyisillä polttoaineen, ruoan, sähkön ja korkojen nousun hinnoilla lama siintää jo horisontissa."

Surullinen ja ahdistunut

"Tässä on nyt oikeasti totaalisen katastrofin ainekset. Moni tulee joutumaan asioimaan sosiaalitoimiston luukulla."

Marja Laakso

"Kertoisiko joku viisaampi, miten tästä talvesta selvitään? Minun järkeni mukaan ei mitenkään!"

Huolestunut äiti

"Energian hintojen nousun johdosta odottaisin nyt enemmän mielikuvitusta ja uusia avauksia!"

Sähkölaskuaan polvillaan itkevä

"Kohonneet lainojen korot ja sähkön hinta muiden hintojen nousun mukana poistavat tehokkaasti turhat unelmat."

Eläkeläinen

"Taidanpa hakea kauraryynejä ja muita puuroaineita kunnolla jemmaan. Pakollinen viima tulee käymään meidän kansalaisten kukkaron nyöreillä. Veikkaanpa, että se yltyy melkoiseksi boforiksi."

Jorma Kemppainen

"Hintojen nousun myötä sähköntuottajat keräävät ylenpalttisia voittoja."

MKY70

"Ainoa oikea ratkaisu tässä haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa on määrätä sähkön myyntihinnalle hintakatto, joka voisi olla 10–15 snt/kWh."

Leif Grönroos

"Turku Energian tilikauden tulos on parissa vuodessa kasvanut 30,1 miljoonaan euroon. Kasvua on yli 50 prosenttia. Varaa sähkösopimusten kohtuulliseen hinnoitteluun kaupungilla olisi."

Mikko Mäki

"Turku Energian vaatima määräaikaisen sähkösopimuksen irtosanomisen sopimussakko on selvästi kohtuuton."

Pentti Tammi

Energiakriisi

"On turvallisuusriski, että merkittävä osa energian huolto- ja toimitusvarmuutta on arvaamattoman Venäjän varassa."

Teppo Säkkinen

"Eurooppa selvinnee tästä talvesta, mutta miten käy tulevina talvina? Energiaomavaraisuutta on parannettava Euroopassa mahdollisimman nopeasti."

I. Virtanen

"Yritykset eivät jää Eurooppaan ilman selvää näkymää energiakriisin ratkaisusta."

Petri Sarvamaa

"Kaiken nyt koetun jälkeen kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään, kuuluuko sähkö enää tänä päivänä vapaan kilpailun piirissä olevien kulutushyödykkeiden joukkoon, vai pitäisikö säätelyä ja rajoituksia olla nykyistä enemmän."

Tauno Hovirinta

"Riskit Venäjällä ovat olleet normaalisti ajattelevien suomalaisten tiedossa vuosikymmeniä. Miten tämä on täysin unohtunut Fortumin johdolta ja Suomen poliittisilta päättäjiltä?"

Kari Nettamo

"Olkiluotoon ei voi luottaa, se on osoittautunut pelkäksi katastrofiksi. Jossittelut mahdollisesta leudosta talvesta ovat turhia, talvi voi olla kuinka ankara tahansa."

Vanhus

"Ei Suomesta pitäisi loppua sähkön tai muun energian niin kauan kuin meillä on metsät täynnä kasvavaa puuta ja suot täynnä turvetta. Kivihiiltäkin voi polttaa poikkeustilanteessa, niin kuin nyt uhataan tulevan. On iso virhe, jos luotetaan vain yhteen energialähteeseen tai hävitetään kyky käyttää kotimaista energiaa."

Leif Michaelsson

"Miksi sähkönkulutuksesta syyllistetään vain yksityisiä kuluttajia? Isoissa yrityksissä ja laitoksissa valot palavat yötä päivää, varmaan turhaa lämmitystäkin on paljon. Onko esimerkiksi kauppojen oltava auki ympäri vuorokauden?"

Vähemmälläkin pärjää

"Kieltäkää mainosvalot ensi talveksi. Iäkkäämmät muistanevat, että 1973 öljykriisin aikana ainakin yöaikaan mainosvalojen polttaminen oli kiellettyä."

Martti Halme

"Sähköä on nyt pakko säästää ja se, että osa julkisista saunoista on suljettu, on siihen hyvä keino."

Innokas vesijumppaaja

"Olipa taas käsittämättömän järjetön päätös ottaa uimahalleista saunoja pois käytöstä säästötoimenpiteenä! Eikö nyt päinvastoin pitäisi markkinoida sähkönsäästötoimenpiteenä ihmisille yleisten saunojen käyttöä, että kotona vähemmän niitä sähkösyöppöjä kotisaunojaan lämmittäisivät?"

Sirpa Karjalainen

Ensimmäiset aluevaalit

"Kummastelen, miten vähillä tiedoilla vaaleihin menevät niin äänestäjät kuin ehdokkaatkin."

Pekka Paatero

"Tuntuu tosi pahalta mennä äänestämään ihan mutu-tuntumalla. Valitut päättäjät kehittelevät palveluja, joita me jokainen jossain elämämme vaiheessa tulemme tarvitsemaan."

Paula Juvonen

"Pian valituilla uusilla aluevaltuuston jäsenillä on kaikki mahdollisuudet luoda meille toimiva, edeltäjiään laadukkaampi, kustannustehokas kokonaisuus. Kysymys on uskalluksesta, kiinnostuksesta uusiin näkökulmiin ja kyvystä päättää uudella tavalla."

Stina Siikonen

"Hyvinvointialueiden itsehallintoa ja alkavan toiminnan vaatimia toimia edistää merkittävästi se, että aluevaltuustoihin valittiin pääosin kokeneita poliitikkoja ja päättäjiä. Heidän joukossaan on myös paljon sote-palvelujen asiantuntemusta ja kokemusta."

Risto Kapari

"Ihan suuria odotuksia minulla ei ole, koska suuri osa näistä valituista on ollut jo kauan päättämässä meidän terveydenhuoltomme asioista kunnallisella ja valtakunnallisellakin tasolla. Heillä on siis ollut jo pitkään mahdollisuus tehdä asioille jotain."

Ilkka Pilpola

Pääministerin biletys

"Julkisuuteen vuodettu pääministeri Marinin vapaa-ajanvietto ei mielestäni kyseenalaista hänen kykyään hoitaa erinomaisesti pääministerin tehtäviä, vaan paljastaa poikkeuksellisen menestyksen salaisuuden. Pääministerimme ei ole työroolinsa vanki, vaan kykenee myös irrottelemaan ja jopa niin sanotusti nollaamaan."

Timo Metsola

"Pääministerillämme on vaikea pysyä 'lestissään', toisin sanoen edustaa valtionhallinnon ylintä johtoa ja käyttäytyä joka tilanteessa sen vaatimalla arvokkuudella."

Hannu Kreivilä

"Sanna lupaili joskus ravistella pääministeri-instituutiota ja hyvin sen tuntuu tekevänkin. Se on sitten eri asia, syökö tämä kannatusta ja miten paljon."

VKI

Inkluusio

"Inkluusion varjolla toteutetaan härskejä säästöjä koulumaailmassa."

Erityislapsen isä

"Koulun arjesta voin 25 vuoden opettajakokemuksella sanoa, että integraatiossa jää tukematta sekä oppilas että opettaja."

Sari Anttila

"Inkluusio on ollut esillä yhtenä laadukkaan opetuksen haittatekijänä. Mutta inkluusio ei ole vihollinen, vaihtoehtojen vähyys ja resurssipula ovat. Ilman rahaa inkluusio on pelkkää selviytymistä ja tulipalojen sammuttelua."

Mervi Uusitalo-Heikkinen

"Inkluusio ei saa olla säästötoimenpide. Todellisuudessa inkluusiota on kuitenkin käytetty monella paikkakunnalla juuri sellaisena lakkauttamalla kuntataloutta kuormittavia erityisluokkia ja -kouluja ilman riittävää harkintaa tai resurssien varausta."

Tommi Terä, Soili Norro

Hoitajien työtaistelut

"Hoitajaliittojen vaatimukset ovat oikeutettuja."

Turun Tapaturma- ja Sairausinvalidit ry

"Sairaanhoitajien palkasta on puhuttu vuosikymmenet ja aina törmätään samaan fraasiin, että mistä rahat siihen revitään. Mistä kummasta revitään hoitajia, kun ala ei enää houkuta?"

Jere Lundström

"Jos palkkani erikoissairaanhoidossa korkeakoulun suorittamisen jälkeen on samaa luokkaa kuin mitä se oli lukion jälkeen varastotyöntekijänä, silloin mennään metsään ja kovaa."

Sanna Salo

"Tosiasia on, että työntekijöitä ei tule löytymään alalle, ennen kuin saadaan työehdot ja palkat kuntoon."

Mirka Muukkonen

"Hallitus voi ehkä 'pakkolailla' turvata teho-osastojen toiminnan lyhytaikaisesti, mutta jos haluamme, että hoitajia on riittävästi myös tulevina vuosikymmeninä, ainoa keino on korjata palkkaus ja työolosuhteet sellaisiksi, että hoitoala muuttuu taas houkuttelevaksi."

Olli Meurman

"Nyt pitäisi noiden päättäjien alkaa laskeskelemaan, paljonko maksaa rahassa ja inhimillisessä kärsimyksessä se, kun hoitajia ei enää olekaan eikä mistään heitä saakaan."

Kari Viholainen

"Suomen terveydenhuollon hyvän tulevaisuuden takaamiseksi tarvitaan hyvin koulutettuja hoitajia. Heidän ei toivoisi alipalkkauksen ja epätyydyttävien työolosuhteiden takia hakeutuvan ulkomaille huippukoulutettuna 'vientituotteena'."

Liisa Astala

Nuorten väkivallanteot

"Tilanne on niin vakava, että valtion tulisi asettaa asiantuntijatyöryhmä selvittämään lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja erityisesti väkivaltaisuuden juurisyitä. Tämä on seurausta monesta tekijästä."

Niina Alho

"Nuorten tilannetta ei ole ymmärretty laajemmin yhteiskunnassamme ja nyt ymmärretään sen seuraukset. "

Mika Lille

"Lasten ja nuorten henkiseen pahoinvointiin ja mielenterveysongelmiin on löydettävä pikaisesti apua, uusia keinoja ja kaivattua resurssia."

Sami Luoto

"Syy lasten ja nuorten ongelmiin on vapaa kasvatus eli toisin sanoen kurin puute."

Alice Girs

"Missä ovat poliisin jalkapartiot, joita näkyi keskustassa nuoruudessani 1980-luvulla?"

Patrik Boström

"Monesti aikuiset, joiden velvollisuus olisi kuunnella nuorta, vähättelevät heidän ongelmiaan."

Jade Käki

Rakentaminen Turussa

"Kaupunkimme uudet, keskustan lähellä olevat asunalueet ovat oikeita kauhistuksia. Talot melkein kiinni toisissaan, ei puita eikä viheralueita."

Marja Laakso

"Puhuvat kauniisti houkuttavuudesta ja viihtyisyydestä samalla, kun joka puolelle on syntymässä tuollaisia tukkoisia asujaimistoja. Joko uusia tai lisäämällä tornitaloja keskustan ahtaille takapihoille."

A.Eräs

"En oikein tiedä, arvostetaanko Turussa enää puistoja ja puistomaisuutta, joista Turku on maankuulu. Taitavat muut arvot ajaa edelle."

Ihminen tarvitsee luontoa

"Yleiskaavaehdotuksessakin yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja rakentamistehokkuutta lisätään. Uusi käsite 'kaupunkivihreä' näyttää jäännöskaistaleilta."

Arkkitehti

"Vaikka kaupunkimme pitää kehittyä, olisi kuitenkin hyvä pohtia, eikö rakentamiselle löydy vaihtoehtoisia alueita, jotka mahdollistaisivat olemassa olevan, arvokkaaksi todetun ympäristön säilymisen?"

Juhani Ehojoki

Uusittu kauppatori

"Kun uusi uljas Kauppatori avataan, älkää tuoko sinne enää busseja takaisin, ettei siitä tule rumaa ja meluista bussiasemaa. Pidetään kulttuurihistoriallisesti arvokas tori autottomana aivan kuten muuallakin maailmassa."

Bussit pois Kauppatorilta

"Odotin kovasti pääsyä taas keskustan kauppoihin ja uudelle Kauppatorille. Taisi jäädä edelleen haaveeksi. Eivätkö kaikki bussit voisi edes kiertää torin kautta, jos pysäkki ei mahdu?"

Pettynyt Pitkämäen mamma

"Toripaviljongit ovat erittäin viehättävät lasiseinineen ja kauniine puurakenteineen. Kerrassaan hienoa arkkitehtuuria!"

Suuri parannus Turulle