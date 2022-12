Yhteiskunnallisen toiminnan painopiste siirtyy vuodenvaihteen jälkeen vääjäämättä keväällä järjestettäviin eduskuntavaaleihin. Mielipidemittaukset osoittavat, että eri puolueiden kannattajilla on suuresti toisistaan poikkeavia käsityksiä siitä, mihin Suomea pitäisi vaalien jälkeen viedä. Muodostettavaa uutta hallitusta ei käy kateeksi.

Nykyisellä vaalikaudella suomalaiset ja Suomen poliitikot ovat saaneet tuta siitä, kuinka pieni tekijä olemme, ja kuinka riippuvaisia olemme siitä, mitä suurissa maissa ja ylipäätään maailmalla tapahtuu. Pääministeri Sanna Marinin hallitus on joutunut elämään eräänlaista poikkeusaikaa koko olemassaolonsa ajan. Siitä ovat pitäneet huolta korona ja Vladimir Putin.

Valitettava tosiasia lienee, ettei myöskään uudelle hallitukselle uskalla ennustaa auvoisia aikoja maailmanpolitiikan näkökulmasta. Korona ja sotatoimet ovat edelleen keskuudessamme.

Kuluvalla vaalikaudella Suomi on velkaantunut erityisen rankasti, mutta hyvää todistusta ei saa yksikään hallitus viimeisen viidentoista vuoden aikana. Valtionvelkaa arvioidaan olevan ensi vuoden lopulla 156 miljardia euroa. Suhteessa bkt:hen se on 52 prosenttia.

Suomeen ehti korottomuuden aikana syntyä poliitikkokunta, joka piti velan ottoa hyvänä asiana ja lapsenomaisesti vakuutti, että kaikkia velkoja ei edes tarvitse maksaa takasin. Korot ovat hyvä muistutus siitä, että hyvinvoinnin luomisessa ei ole hokkuspokkustemppuja.

Olemme matkalla taantumaan, mutta ankarat ajat eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että politiikan pitäisi olla vaihtoehdotonta. Varsinais-Suomen toiveet perustuvat siihen, että uusi hallitus oivaltaisi panostaa sinne, missä syntyy lisäarvoa.

Suomalainen aluepolitiikka on ollut kautta aikain kuin asianajajien usein toistama kasku huonosta avioerosta: kumpikin puoliso on tyytyväinen, kun toinenkaan ei saa mitään. Suomessa vain kolme maakuntaa kasvaa: Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Ne myös kehittyvät parhaiten, kun vielä mukaan lasketaan ruotsinkielinen Pohjanmaa, jonka talousluvut ovat erinomaisia.

Uuden hallituksen olisi hyvä oivaltaa, että kakkua voidaan jakaa vain, jos jotkut suorittavat paremmin kuin muut. Sellainen ajattelu, että talouden kehitys voisi koko maassa olla samaa tasoa, on naiivi.

Varsinais-Suomella on tarjota hallitukselle työkaluja, joilla aivan varmasti luodaan parempaa tulevaisuutta, eikä yksin maakunnalle itselleen, vaan koko Suomelle.

Turun tunnin juna yhdistää lännettyvässä Suomessa yhteistä työssäkäyntialuetta Helsinki-Turku-Tampere, satamamme toimivat porttina länteen. Elinkeinoelämän kehittäminen vaatii Kehätien edelleen rakentamista (Raisio ja Naantali), samoin Laitilan eritasoristeys, eikä tässäkään Ysitietä sovi unohtaa, kuten ei myöskään monia muita tiehankkeita.

Saaristomeren kuntoon laittaminen on koko Suomen, tai ehkä paremmin, koko Euroopan asia. EU-rahaa pitää jakaa myös sinne, missä kehitystä syntyy. Olemassa oleva järjestelmä sortaa eteläistä ja läntistä Suomea.

Hyvinvointi edellyttää nykyistä korkeampaa työllisyysastetta. Tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa, mutta myös sen merkillisen ongelman korjaamista, että maassa on samaan aikaan korkea työttömyys ja paljon avoimia työpaikkoja. Ihmisellä on velvollisuus tehdä työtä.

Maakunnan toiveiden kanssa pitää olla realisti, mutta oman edun ajaminen on sallittua. Asioiden toteutuminen riippuu myös siitä, millainen edustus Varsinais-Suomella on uudessa hallituksessa. Maakuntamme on aina ollut politiikan eräänlainen korkeakoulu. Tälläkin hetkellä kolmen merkittävän puolueen puheenjohtaja asuu Varsinais-Suomessa.

Resurssien jaossa kotipaikan merkitys usein kielletään, mutta heikentyvän talouden olosuhteissa sen rooli vain kasvaa. Varsinais-Suomi tarvitsee omia ministereitä.

Suomeen on syytä muodostaa poliittisesti tasapainoinen hallitus. Kokemukset aiemmilta lama-ajoilta todistavat, että yksipuolinen aatteellinen painottuminen tuo vaikeuksia. Tarvitaan laaja-alaista yhteisymmärrystä, tosiasioiden tunnustamista, kykyä päättää ja ennen kaikkea uskallusta haastaa menneisyys.

Varsinais-Suomi kykenee omalta osaltaan aivan varmasti vastaamaan uuden hallituksen toiveisiin.

Kari Häkämies

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja