Viime viikkoina julkisuudessa on käyty vilkasta keskustelua koulun ja huoltajien välisessä sähköisessä viestinnässä käytettävän alustan, Wilman, käyttömahdollisuuksista hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuodenvaihteessa.

Wilman käytön ja tiedonsaannin ongelmat eivät kuitenkaan johdu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta tai oppilashuollon palvelujen muutoksesta niiden siirtyessä hyvinvointialueen vastuulle. Kyse on sen sijaan muista sähköiseen viestintään tarkoitettujen ohjelmistojen käyttöä koskevista säännöksistä, erityisesti tilanteissa, joissa viestintä sisältää luottamuksellista tietoa. Tästä on päätetty jo vuonna 2019, ja sitä aletaan nyt pitkän siirtymäkauden jälkeen soveltaa oppilashuollossa vuoden 2023 alusta.

Yksilölliseen oppilashuoltoon kuuluu muun muassa kouluterveydenhuolto, koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelut. Vuodenvaihteessa näiden palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Tähän asti nämä palvelut on järjestetty pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestävien viranomaisten, ei koulun, alaisuudessa. Tässä suhteessa hyvinvointialueeseen siirtyminen ei tuota erityistä muutosta.

Wilma-alusta tarjoaa opettajille hyviä työkaluja suunnitteluun, arviointiin ja kommunikointiin kodin ja koulun välillä. Wilmassa on kuitenkin muutamia keskeisiä puutteita.

Sisäänkirjautumisen yhteydessä ei ole mahdollista kirjautua niin sanotulla vahvalla tunnistautumisella (tunnistus esimerkiksi pankkitunnuksilla). Uuden lain soveltamisen myötä oppilashuollon digitaalisessa viestinnässä ei enää riitä pelkkä käyttäjätunnus ja salasana.

Wilma-alusta ei myöskään pysty tarjoamaan rajoitettuja käyttöoikeuksia ja/tai rajoitettua pääsyä opiskelijatietoihin. Kaikilla Wilmaa ammatissaan käyttävillä henkilöillä on rajoittamaton pääsy kaikkiin järjestelmän tietoihin.

Jokainen meistä ymmärtää, että esimerkiksi koulukuraattorin työssä on tärkeää tietää opiskelijan poissaoloista, mutta ei välttämättä kaikkien yksittäisten kokeiden tuloksia.

Wilmasta uuteen vastaavaan järjestelmään on suunniteltu siirtymistä seitsemässä Suomen suurimmassa kunnassa, mukaan lukien Turun kaupunki, vuonna 2023. Mutta kestää ainakin vuoteen 2024, ennen kuin kaikki kunnat voivat edes teoriassa liittyä uuteen järjestelmään.

Näiden seitsemän kunnan kehittämä järjestelmä ei ole myöskään tarjoamassa yksiselitteistä ratkaisua näihin nyt syntyneisiin ongelmiin.

Näin ollen akuuttiin tilanteeseen on löydettävä toinen ratkaisu. Oppilashuollon ammattilaisilla on laillinen oikeus saada tarvittavat tiedot oppilaasta ja hänen koulunkäynnistään. Pääsy oppilaan tietoihin (vain välttämättömät) voitaisiin antaa koulukuraattoreille ja psykologeille koulun rekisterinpitäjän toimesta.

Käytännössä, tapauskohtaisen pyynnön perusteella, tiedot antaisi todennäköisesti koulun rehtori. Tämä luonnollisesti aiheuttaisi ylimääräistä työtä rehtoreille, mutta tilapäinen ratkaisu on tässä vaiheessa tarpeen löytää.

Pidemmällä aikavälillä ongelmiin on löydettävä pysyviä ratkaisuja ja niihin liittyviä kansallisia linjavetoja on ministeriön toimesta tehtävä. Kuntien ja eri hyvinvointialueiden on mahdotonta ratkaista yksin ja kiireellä näitä ongelmia, jotka ministeriö olisi halutessaan voinut ratkaista hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Ministeriön lausuntoa asiasta on jo pyydetty keväällä.

Nyt eri tahojen tulee keskittyä oppilaiden hyvinvointiin ja tarvittaessa on pystyttävä löytämään joustavia ratkaisuja. Byrokraattiset hankaluudet eivät saa estää tarkoituksenmukaista oppilashuoltoa.

Niklas Guseff

hallituksen jäsen, Rkp

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Nicke Wulff

rehtori

Cygnaeus skola, Turku