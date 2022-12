Moni meistä miettii, miten saisi pienennettyä sähkönkulutustaan, jotta pystyisi maksamaan laskunsa. Joillekin tilanne on vielä siedettävä, koska kodin lämpö tuotetaan ensisijaisesti muulla tavalla tai sitten on onnistunut saamaan oikea-aikaisen ja sisältöisen sähkösopimuksen. Ne yrittäjät, jotka tarvitsevat liiketoimintansa pyörittämiseen merkittävästi sähköä, joutuvat tosissaan puntaroimaan jatkoa.

Molemmat ryhmät ovat ajautumassa maksuvaikeuksiin ja sitä kautta henkilökohtaisiin tragedioihin. Lapsien harrastusmahdollisuudet pienenevät kohonneiden sähkölaskujen myötä.

Yllä mainitut asiat ovat oireita, mutta mistä?

Useasti kuulee viitattavan Venäjän aloittamaan sotaan ja sen tuomaan kallistuneeseen sähköön. On totta, että tällä on vaikutusta varsinkin Keski-Eurooppaan, mutta se ei ole perimmäinen syy.

Suomi kykenee tuottamaan sähköenergiastaan noin 75–80 prosenttia eli loppu tuodaan muualta, josta suurin osa Ruotsista. Toisin sanoen suuri osa Suomen käyttämästä sähköstä tuotetaan Suomessa ja loppu rakkaassa naapurissamme Ruotsissa.

Hintojen nousun myötä sähköntuottajat keräävät ylenpalttisia voittoja.

Nordpoolin tilastot paljastavat, että hintojen nousu on alkanut 2021 kiihtyen vuoden loppua kohden ja räjähtäen syksyllä 2022. Tämä kaikki on johtanut siihen, että suomalaisilta kuluttajilta perittävä hinta on noussut jopa 7-kertaiseksi. Miksi?

Kysymykseen parhaiten pystyvät vastaamaan sähköenergian tuottajat/myyjät, koska he omalta osaltaan vaikuttavat sähkön hintaan. Faktaa on kuitenkin se, että tuotantokustannukset eivät ole merkittävästi kasvaneet eli sähkön tuottaminen maksaa energiayhtiöille saman verran. Hintojen nousun myötä sähköntuottajat keräävät ylenpalttisia voittoja.

Turku Energia on jo aiempina vuosina tehnyt varsin hyvää ja kohtuullista tulosta (5–10 prosenttia) ja maksanut osinkoja omistajilleen. Kuluvan ja tulevan vuoden osalta voitto-osuus, nykyisillä hinnoilla, tulee kasvamaan merkittävästi.

Osa energiatoimijoista/omistajista kuten Tampere, Kokkola, Seinäjoki jne. on ymmärtänyt tilanteen vakavuuden ja oma-aloitteisesti asettanut hintatason siedettävämmälle tasolle. Valitettavasti he vain suosivat oman alueensa kuluttajia, mikä on ymmärrettävää ja rationaalista toimintaa.

Turku Energia on yksi harvoista ”isoista” toimijoista, joka ei ole tehnyt mitään asialle. He vain käärivät rahat ja moni kuluttaja kärsii niin välillisesti kuin suoraan.

Herää kysymys, miksi Turku Energian omistajat/toimiva johto ei toimi tilanteessa. Vaaditteko aiempaa isompaa tuottoa? Mitä tulette tekemään, jotta turkulaiset saisivat energiansa kohtuullisella hinnalla?

MKY70