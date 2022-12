Jo yhdeksi vakiintuneista yhteiskuntamme puheenaiheista on muodostunut poikien rajallinen lukutaito etenkin tyttöihin verrattaessa. Huolestuttavaa on, etteivät nämä luvut ole muuttuneet parempaan päin viimeiseen kymmeneen vuoteen.

Vaikka suomalaiset nuoret pojat osaavat keskimäärin lukea hyvin, on heikkojen lukijoiden määrä kasvanut kiihtyvään tahtiin.

Ongelma ei välttämättä piile siinä, etteikö heille suunnattua kirjallisuutta olisi olemassa. Sen sijaan tulisi panostaa siihen, miten pojat saataisiin innostumaan lukemisesta.

Olennaisinta on, että poikien mielenkiinto lukemista kohtaan heräisi mahdollisimman varhaisessa iässä. Tätä edistääksemme tulisi korostaa, että kaikki lukeminen olisi hyväksi nuorten poikien lukutaidon kehittämiseksi.

Vaikka kaunokirjallisuuden on todettu edistävän lukutaitoa tehokkaammin kuin esimerkiksi aikakauslehtien, tulisi muistaa, että lukijoiden on todettu laajentavan sitä, mitä he lukevat kasvaessaan vanhemmiksi. Siksi on tuettava niitäkin, joiden into lukemista kohtaan löytyy pelilehden sivujen välistä.

Lenni Laitinen