Kauppakamarit ja monet muut toimijat ovat jo vuosia esitelleet kasvavia prosenttilukuja yrityksistä, jotka kertovat työvoimapulan haittaavan kasvua, kansainvälistymistä, kehittämistä ja ihan kaikkea tekemistä. Ongelma on levinnyt muutamasta toimialasta lähes kaikkiin elinkeinoelämän sektoreihin ja toimijoihin.

Viimeisimmät prosentit huitelevat jo 70 paremmalla puolella, siitä provosoiva otsikko. Uutisiin ja kasvaviin prosentteihin alkaa turtua, eikä asia enää edes tunnu uutiselta. Jotakin siis tarttis tehrä.

Tämän vuoden lopulla on alkanut kuulua toisenkin suuntaisia viestejä. Huolestuttavan suuri osa yrityksistä suunnittelee lomautuksia ja odottaa työvoiman määrän laskevan lähitulevaisuudessa. Tämä ei ole millään muotoa hyvä uutinen eikä edes helpota merkittävästi työvoimapulaa.

Työvoimapulan takana on varsinkin pitkällä tähtäimellä epäedullinen väestörakenne eli ikääntyvä väestö ja sitä kautta työvoiman määrän väheneminen. Lyhyemmällä tähtäimellä meillä on kohtaanto-ongelmaa, rekrytoinnin haasteita, ”vääriä” koulutustaustoja ja osaamista sekä työmarkkinoiden muutosta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sekä rakenne- että kohtaanto-ongelman ratkaisu vaativat ajatusmallien muutoksia ja epämukavuusalueelle uskaltautumista niin yhteiskunnalta, yrityksiltä kuin työntekijöiltäkin.

Kaikki laskelmat osoittavat liikuttavan yksimielisesti, että ilman maahanmuuttoa emme selviä ongelmasta. Paljosta puheesta ja selvittelystä huolimatta maahanmuuttoa ei kuitenkaan ole saatu merkittävästi lisättyä. Sen lisäksi, että byrokratiaa pitää saada pois, on Suomen oltava houkutteleva ja kilpailukykyinen maa. Työntekijöistä käydään kisaa.

Emme enää tarvitse uusia entistä suurempia prosenttilukuja työvoimaa kaipaavista toimijoista, vaan uusia entistä rohkeampia yhteisiä tekoja asian ratkaisemiseksi.

Jos meillä on eksoottinen kieli, vähän kansainvälistä koulutarjontaa, pelottavat sääolosuhteet ja sen lisäksi vielä valtaisa byrokratia ja epäystävällinen suhtautuminen tulijoihin, on kisa hävitty. Tällä hetkellä myös perinteinen vahvuutemme – turvallinen ja ennustettava yhteiskunta – on koetuksella maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi.

Suomen lisäksi myös suomalaisten yritysten on kilpailtava työvoimasta sekä kehitettävä omaa veto- ja pitovoimaansa. Työnhakijoiden vaatimukset ovat muuttuneet ja esimerkiksi yrityskulttuuri painaa paljon työnhakijan vaakakupissa. Palkkaa enemmän saattaa kiinnostaa yrityksen toiminnan eettisyys ja kestävyys sekä yrityksen tapa toimia.

Yritysten kannattaa vakavasti miettiä, voidaanko esimerkiksi suomen kielen, kolmivuorotyön tai täydellisen koulutuksen vaatimuksesta joustaa. Todennäköisesti kilpailussa työntekijöistä tulevat menestymään ne, jotka uskaltavat mennä kohti monikulttuurista ja -kielistä työympäristöä, miettiä töiden järjestelyä ja organisointia uudella tavalla sekä luoda jatkuvan oppimisen ympäristön, jossa työntekijät oppivat myös työpaikalla työtä tekemällä. Monimuotoinen työyhteisö voi lisäksi luoda hedelmällisen alustan uusille innovaatioille ja ideoille.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Työvoiman saatavuus on monen tekijän summa. Tuota summaa on pystyttävä kasvattamaan. Emme enää tarvitse uusia entistä suurempia prosenttilukuja työvoimaa kaipaavista toimijoista, vaan uusia entistä rohkeampia yhteisiä tekoja asian ratkaisemiseksi. Ongelma on tiedossa ja tunnistettu, nyt on uskallettava toimia ja kokeilla.

Yritysten välinen kilpailu olemassa olevasta ja osaavasta työvoimasta ei ratkaise osaajapulaa, vaan osaajien määrä on saatava nousuun. Yhteiskunta tarvitsee yritysten ja työntekijöiden maksuja ja verotuloja. Työvoiman saatavuuden on siis oltava ykkösprioriteetti, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja toiminta voidaan turvata.

Kaisa Leiwo

toimitusjohtaja

Turun kauppakamari