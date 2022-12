Jos ajattelit, että tämä on jonkun uskonnollisen järjestön vetoomus, niin erehdyit pahan kerran. Tämä oli vuosia sitten lehdessä oleva erään huonekaluliikkeen ilmoitus. Olisi varmaan pitänyt heti ruveta arvioimaan, olivatko vanhat mööpelit vielä ”joulun kestäviä”. Kaikkien joulukiireiden lisäksi vielä tämäkin!

Täällä suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa elämme ”myyvää ja ostavaa” kulttuuria. Tuntuu, että joulua ei tule ilman hikistä shoppailua ja kuluttamista.

Joulurauhaa kaivataankin kipeästi joululauluissa kaiken liiallisen hössötyksen vastapainona.

Muistan vielä elävästi lapsuuteni jouluja. Silloin elettiin 1940-luvulla sekä toisen maailmansodan että sitä seuraavien sotakorvausvuosien katkeria aikoja. Kaikesta oli pulaa, sillä tehtaat pyörittivät täydellä teholla pääasiassa raskaisiin sotakorvauksiin lähetettyjä hyödykkeitä.

Myöskin ruuasta oli pulaa ja niinpä perustettiin kansanhuolto turvaamaan kansalaisille perustoimeentulo. Se tarkoitti sitä, että kaiken elämiseen tarvittavan sai ostaa vain jokaiselle kansalaiselle jaettavilla ostokorteilla. Jokaisella ostokerralla leikattiin pois kortista ruutu.

Kansanhuolto suuressa viisaudessaan määritteli, minkä verran ruokaa ihminen tarvitsi nälän tyydyttämiseen. Silloin ei tarvinnut laskea kaloreita eikä turvautua kaiken maailman painonvartijoiden oppeihin.

Mutta palataanpa jouluun. Niinä vuosina kuin ei ollut vielä tietoakaan sellaisesta härpäkkeestä kuin televisio, radio oli vielä arvossaan. Jouluaaton odotettu ja ohittamaton ohjelma oli Taatan (F. E. Sillanpään) joulupakina.

Ei Taata suotta saanut aikanaan Nobel-palkintoa, niin herkullista ja ilmeikästä hänen kielenkäyttönsä oli. Koko perheellä istuimme radion ääressä keittiön uunista tulevan kinkun kärystä kirvelevin silmin.

Kotien joulukoristelu oli niinä vuosina vaatimatonta, mutta joulukuusi kuului aina kuvioihin. Kynttilät olivat aitoja steariinikynttilöitä, jotka metallipidikkeillä nipistettiin oksien paksuimpiin kohtiin. Punaposkiset omenat kurkistelivat siellä täällä, mutta ehdoton koriste oli pitkä lippurivi heti tähden alapuolelta alas asti. Kansainvälistä ekumeniaa!

Joku koiranleuka on sanonut, että juhannus on kerran kesässä, mutta joulu on joka vuosi.

Ei unohdeta, miksi joulua vietetään. Ei sen tärkein tarkoitus ole lahjojen runsaus, vaan kaikkien lahjojen antajan, Vapahtajamme syntymä. Siunattua joulua kaikille!

Tuula Okkola