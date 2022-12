RKP Varsinais-Suomen mielestä Ely-keskuksen tulee harkita uudelleen virtuaalivaijerilossia Nauvon ja Korppoon välillä. Lossinkuljettajien pätevyysvaatimuksia ei saa alentaa!

Piirihallitus jakaa Paraisten valtuuston ja kansanedustajamme Sandra Bergqvistin huolen siitä, kuinka nykyiset suunnitelmat vaarantavat liikenneturvallisuuden sekä matkustajien turvallisuuden.

Virtuaalisen vaijerin tarkoitus on toimia teknillisenä apuvälineenä pitääkseen lossin oikealla kurssilla. Teknilliset apuvälineet voivat kuitenkin vioittua, ja mikäli virtuaaliseen vaijeriin tulee vika, on lossinoltava luokiteltu alukseksi ja pätevyysvaatimusten on oltava sen mukaiset.

Lossinkuljettajan tulee olla kykenevä ohjamaan alusta vaativissakin tilanteissa, aiheuttamatta vahinkoa matkustajille tai muulle liikenteelle.

Vain muutama vuosi sitten Naantalin saaristossa lossi ajoi karille, kun ohjausvaijeri oli jouduttu tilapäisesti irrottamaan. Onnettomuudesta täytyy ottaa opiksi. Onnettomuudet tapahtuvat pitkälti inhimillisen virheen johdosta, siksi ensimmäinen askel niiden torjumisessa on varmistaa miehistön pätevyys.

Lossinkuljettajien pätevyysvaatimuksia ei saa alentaa!

Tämän vuoksi RKP Varsinais-Suomi näkee, että olisi ensiarvoisen tärkeää, että Nauvon ja Korppoon välillä liikennöivä lossi luokitellaan alukseksi.

Cecilia Achrén

piirin puheenjohtaja

piirihallitus

RKP Varsinais-Suomi