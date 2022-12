Vuosi lähenee loppuaan ja on aika kohdistaa katseet alkuvuoteen. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha aloittaa toimintansa virallisesti tammikuun alussa 1.1.2023. Vuosi valmistelua on takana ja tilanne näyttää hyvältä.

Mitä hyvinvointialueelle siirtyminen sitten käytännössä tarkoittaa, muuttuuko jokin konkreettinen asia? Vastaus on, että ei muutu ja kaikki muuttuu.

Jatkossakin julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastuspalveluita saa tuttuun tapaan, mutta 1.1. alkaen palvelut tarjoaakin hyvinvointialue - ei kunta tai kuntayhtymä. Hoitoon pääsee edelleen, mutta hoidon järjestää hyvinvointialue. Eli alueen asukkaiden kannalta muutoksen pitäisi olla ainakin alkuvaiheessa hyvinkin huomaamaton.

Muutoksen myötä kunnissa ja kuntayhtymissä sote-alalla töissä olevien työnantajaksi tulee hyvinvointialue ja Varsinais-Suomen Varhasta yksi Suomen suurimmista työnantajista 23 000 työntekijällään. Alueemme sairaanhoitajien, lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, palotarkastajien ja hallinnon työntekijöiden palkan maksaa jatkossa hyvinvointialue.

Hallinnollisesti muutos on siis suuri ja ainutkertainen. Varsinais-Suomen aluevaltuusto, joka on hyvinvointialueen korkein päättävä poliittinen elin, on syksyn aikana päättänyt strategiastaan. Sen mukaan Varhan tavoitteena on olla ystävällisin, vaikuttavin, ammattilaisten arvostama, yliopistollinen ja kaksikielinen hyvinvointialue.

Kokoomuslaiset aluevaltuutetut ja luottamushenkilöt hyvinvointialueella ovat sitoutuneet tekemään kaikkensa, jotta uudistuksesta saadaan mahdollisimman toimiva ja strategian mukainen.

Työtä on tehtävänä paljon ja me olemme siihen valmiita. Voimme olla varmoja, että hyvällä yhteistyöllä ja positiivisesti uuteen suhtautumalla saamme paljon hyvää aikaan.

Toni Forsblom

aluevaltuutettu, aluehallituksen jäsen (kok)

aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja, Naantali