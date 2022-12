Varsinais-Suomen yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen peräänkuulutti paikallisen sopimisen edistämistä lainsäädännöllä TS:n mielipidepalstalla 21.12. Työmarkkinoiden jäykkyys rajoittaa työpaikkojen syntymistä. Hän ei kuitenkaan kerro tarkemmin, mitä nämä jäykkyydet ovat, ja miten niitä pitäisi poistaa.

Laboren (entinen palkansaajien tutkimuskeskus) tutkija Ilkka Kiema kävi luennoimassa Teollisuusliiton luottamusmiehille 16.11.2022. Hänen mukaansa Suomen työmarkkinat ovat luultua dynaamisemmat. Meillä ei ole rakenteellisia jäykkyyksiä ja palkkakehitys reagoi työllisyystilanteeseen. Lisäksi työntekijöiden vaihtuvuudella sekä työllisyyden ja työttömyyden välisillä siirtymillä arvioiden Suomen työmarkkinoiden dynamiikka on vähintään keskitasoista.

Itse olen tehnyt opinnäytetyöni Humanistisessa ammattikorkeakoulussa vuonna 2008, aiheena paikallinen sopiminen. Vuodesta 2008 olen myös työskennellyt ammattiyhdistysliikkeessä aluetoimisijana, ja nähnyt satojen yritysten paikallisen sopimisen toimivan vallan mainiosti.

Jyrki Hakkarainen ei yksilöi sitä, mitä sellaista pienet yritykset eivät saa tällä hetkellä sopia, mikä pitäisi lainsäädännöllä avata? Nykyisellään työnantajilla on työnjohto-oikeus (direktio), jota käyttämällä he varsin vapaasti voivat sijoittaa työajan, tehdä erilaisia työaikajärjestelmiä ja palkitsemismalleja.

Tässä onkin kysymys lähinnä ideologisesta asiasta. Halutaan kajota työntekijöitä suojeleviin lakeihin, kuten työsopimuslaki ja työaikalaki.

Minä voin yksilöidä nämä ”paikallisen sopimisen” rajoitukset. Niitä ovat muun muassa luottamusmiesjärjestelmä, ylityökorvaukset, arkipyhäkorvaukset, sairausajan palkka, pekkaset jne.

Kun Suomen yrittäjät puhuvat paikallisesta sopimisesta, he ovat huomanneet, että työntekijöiden ei ole pakko suostua huonoon sopimukseen. Niinpä ainoa asia, jota he voivat tehdä asian korjaamiseksi, on heikentää työelämän lakeja, jolloin yrityksissä voidaan aloittaa paikallinen pakottaminen työehtojen huonontamiseksi.

Osmo Rantanen

aluetoimitsija, yhteisöpedagogi ja Sdp:n jäsen

Teollisuusliiton Lounais-Suomen aluekeskus