Julkiseen keskusteluun on noussut erityislasten vanhempien uupumus. Erityislasten vanhemmat taistelevat raskaan arjen keskellä saadakseen tukea perheelleen. Esimerkiksi henkilökohtaisen avun, lasten lyhytaikaishoidon ja nuorten asumisen järjestämisessä on vakavia ongelmia.

Jos lapsella tai nuorella on vaativia tuen tarpeita, apua on vaikea saada, vaikka juuri tällöin apua eniten tarvittaisiin.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen tavoitteena on vahvistaa vammaisten ihmisten mahdollisuuksia nauttia kaikista olemassa olevista ihmisoikeuksista täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Yhdenvertaisuus kuuluu myös hallituksen vammaispalvelulakiesityksen tavoitteisiin.

Vammaisilla lapsilla on oikeus tavalliseen lapsuuteen. Vammaisten lasten oikeuksien toteutuminen on vahvasti sidoksissa vanhempien jaksamiseen. Vanhemmuuden tuki on tärkeää koko perheen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Vanhemmuuden tukea tarjoaa esimerkiksi Helsingin yliopiston ja Rinnekodin kehittämä Hetki-ohjelma. Haastavasti käyttäytyvien kehitysvammaisten ja autismikirjon lasten vanhemmille suunnattu Hetki-ohjelma on nyt käynnissä verkossa Tampereen yliopiston, Vammaisperheyhdistys Jaatisen ja Kehitysvammaisten Tukiliiton yhteistyönä. Vanhemmuuden tuki on tärkeä muttei ainoa osa perheiden hyvinvoinnin turvaamista.

Kehitys- ja puhevammaiset sekä autismikirjon ihmiset ja heidän perheensä ovat oman elämänsä asiantuntijoita. Erilaisilla perheillä on erilaisia tarpeita. Heitä on kuultava, jotta palvelut vastaisivat tarpeisiin eivätkä osuisi ohi.

Monituottajamalli on turvattava palvelujen järjestämisessä. Yksityiset toimijat voivat valita asiakkaansa. Siksi yksityisten lisäksi tarvitaan julkista palvelutuotantoa. Hyvinvointialueiden on varmistettava myös pienten ja keskisuurten tuottajien sekä järjestöjen mahdollisuudet tarjota palveluita.

Henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen on panostettava. Työhyvinvointiin vaikuttavat olennaisesti johtaminen, arvostus, ilmapiiri, ammattitaito ja työn mielekkyys. Mielekkyyttä kehitysvammatyöstä ei yleensä puutu. Tarvitaan kuitenkin täydennyskoulutusta muun muassa vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistamiseen.

Hyvinvointialueilla on jatkossa järjestämisvastuu kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarvitsemista palveluista, eivätkä ne voi väistellä velvollisuuksiaan. Alueiden täytyy järjestää esimerkiksi henkilökohtainen apu tai erityinen osallisuuden tuki, lasten lyhytaikainen huolenpito ja nuorten asuminen.

Vanhempien, lasten ja ammattilaisten hyvinvointi tukevat toinen toistaan. Hyvinvointialueiden tehtävä on mahdollistaa tämä positiivinen kehä lisäämällä henkilöstön saatavuutta sekä varmistamalla perheiden tarvitsemat palvelut.

Miina Weckroth

LT, hankepäällikkö, Vammais-perheyhdistys Jaatinen ry

Susanna Hintsala

toiminnanjohtaja, Kehitysvammaliitto

Kati Ranta

väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto