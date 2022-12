Neuvostoliitto hajosi vuonna 1991, kommunismin aika päättyi ja samalla ns. kylmä sota loppui. Jälleen Venäjäksi muuttuneesta valtiosta oli tuleva demokraattinen, jolloin kansalle kuuluisi valta, jota käyttäisi demokraattisilla vaaleilla valittu johtaja.

Toivo ja kuvitelma paremmasta on hävinnyt kuin tuhka tuuleen. Nyt 30 vuotta Neuvostoliiton luhistumisen jälkeen maata hallitsee autoritaarinen (itsevaltias)johtaja, jolle ihmisoikeudet, sananvapaus ja demokratia ovat tuntemattomia käsitteitä. Neuvostovallan jälkeisestä, seesteisestä lyhyehköstä ajanjaksosta on vähitellen palattu entiselle diktatuurin viitoittamalle tielle, vai miltä kuulostaa syyttömien kansalaisten pidättäminen ja vangitseminen ilman oikeudenkäyntiä, kiduttaminen tai jopa salamurhien toimeenpano? Tämä kaikki on ns. arkipäivää nyky-Venäjällä.

Jos puhut tai jopa ajattelet yleisen mielipiteen vastaisesti, linnatuomio on hyvinkin mahdollinen.

Presidentti Vladimir Putin esiintyi valtaan noustuaan hyvinkin arvostettuna ja luottamusta herättävänä johtajana. Nyt kun jälkeenpäin miettii hänen tekemisiään, ei voi olla toteamatta, että siinä on ollut ja edelleen on ns. susi lammasten vaatteissa. Hyökkäys Ukrainaan on karistanut hänestä viimeisetkin luottamuksen rippeet.

KGB:n koulutuksen saaneena Putinin ainoana tavoitteena on ollut Neuvostovallan palauttaminen entiseen mahtiasemaan maailman supervaltojen joukkoon. Häntä voidaan luonnehtia KGB:n agentiksi. Mihin koira karvoistaan pääsee, kuuluu vanha viisaus.

Erkki Santala

merikapteeni

Pori