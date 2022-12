Kaikesta päätellen sekä kirjojen että elokuvalippujen myynti on vaikeuksissa, vaikka joulu on ovella. Iso syy on varmaankin sähkökirjat ja Netflixin tapaiset ostokanavat, jotka lienevät muuttaneet ostotottumuksia.

Ostokanavia en osta ja leffassa käyn paljon – kävisin enemmänkin, jos äänimaailma olisi vähemmän läpitunkeva. Mutta painetuista olen siirtynyt sähkökirjoihin, koska kirja on minulle sisältö, ei kääre.

Ostan painetun kirjan vain, jos siinä on lisäarvo – jos se sisältää esimerkiksi hyvää taidetta, valokuvia ja piirroksia tekstiä havainnollistaen. Silloin on nautinto ottaa kirja käteensä. Esimerkkinä Minna Lindgrenin viihdyttävä hakuteos ”Minun oopperani”, jota havainnollistavat Ville Rannan pilakuvat.

Kirjakaupan myyjän tyttärenä ja itse koululaisena ja opiskelijana kirjakaupassa työskennelleenä tunnen piston rinnassani. Paitsi kun muutan tai matkustan. Takavuosina piti olla matkalle lähtiessä erillinen laukku kirjoille. Nyt riittää Ippe (siis Ipad). Siinä voi tekstin kokoakin muuntaa halutuksi.

Mitenkö kirjakaupat säilyvät? Toivon sitä hartaasti. Sähkö- vs. perinteisen kirjan hinnoittelua ja tekijäkorvauksia on uudistettava.

Kirjakaupatkin ovat marketoituneet. Ihmiset poimivat kirjansa ja menevät kassalle. Kun lukio- ja opiskeluaikaan työskentelin kirjakaupassa, asiakkaat keskustelivat myyjien kanssa kirjoista ja kysyivät ostoneuvoja. Oli antoisaa, kun sama asiakas esimerkiksi joulun jälkeen kävi sanomassa, että lapsi oli kovasti tykännyt lahjastaan. Tai oli keskusteluja kirjallisuuden harrastajien kanssa. Silloiset äitinikin suorittamat libristiopinnot olivat hyödyllisiä.

Sähkökirjojen vaivattomuuden takia olen itse valmis maksamaan niistä enemmän. Mutta tuhannen euron kysymys on: Miten kirjakauppoja voi kehittää niin, ettei niistä tule meluisia markkinapaikkoja, vaan ne edelleenkin houkuttelevat lukemisen ystäviä ja harrastajia? Kahviloita kirjakauppojen yhteydessä on jo. Ja kirjailijatapaamisia. Ja keskusteluja.

Mutta miten voidaan yhdistää painettujen kirjojen ja sähköisten kirjojen myynti kirjakaupassa luovasti? Tuntuu mahdottomalta yhtälöltä.

Irmeli Pohjola

Turku