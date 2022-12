Valtiovarainministeriö on ehdottanut ns. windfall-veroa energiayhtiöille eräänä työkaluna energiakriisiin. Veron avulla maksettaisiin esimerkiksi sähkötukea vaikeuksissa oleville kansalaisille. Sähkötuki itsessään lienee välttämätön, mutta tuen rahoitus windfall-verolla on huono ehdotus.

Windfall-vero saattaa valua sähkön hintaan, joten on vaikea ymmärtää veron hyötyä. Mieti hetki nykyistä päivittäistavarakauppaa. Esimerkiksi Kesko tekee historiallista tulosta samalla, kun kuluttajien ruokalaskut paisuvat. Harvalle tulee mieleen asettaa lisävero ruokakaupoille, koska kaikki ymmärtävät, että vero lisättäisiin vähitellen hintoihin. Miksi samaa ei kävisi sähkön tuotannossa?

Windfall-veroa on perusteltu reiluudella, mikä on osittain ymmärrettävä näkökulma. Viittaaminen puhtaasti "ansaitsemattomiin voittoihin” on kuitenkin kapeakatseista.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Veron piiriin joutuvat yhtiöt ja osa niiden voimalaitoksista on tuottanut Suomeen sähköä vuosikymmeniä. Olemme nauttineet sähköstä, joka on ollut kansainvälisellä tasolla äärimmäisen hyvin saatavilla ja melko edullista. Voimalaitokset eivät ole itsestään pysyneet pystyssä, ja viime vuosien aikana monia onkin purettu, koska pelkästään ylläpitoonkin kuluu rahaa.

Pulassa olevien sähkötuki olisi todennäköisesti järkevämpää rahoittaa kuten muukin sosiaaliturva.

Kun vielä huomioidaan, että tällä hetkellä energian saatavuudesta on pula ja että jokainen tuotettu kilowattitunti tarvitaan, ovatko sähköntuottajien voitot siten täysin ansaitsemattomia?

Veropaletin monimutkaistaminen windfall-verolla ei ratkaise energiakriisiämme. Ennustan, että parin kuukauden tai korkeintaan vuoden päästä poliitikot Suomessa ja EU:ssa alkavat vakavasti harkita keinoja, joilla sähkön tuotantoa voitaisiin nopeasti lisätä. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi investointitukia energiayhtiöille.

Tämä tarkoittaisi surullista kierrettä, joka polttaa julkista rahaa ja pitkittää kriisiämme: Nyt leikkaisimme windfall-verolla energiayhtiöiltä, mutta pian antaisimme niille tukea, jotta ne lähtisivät rakentamaan uusia voimalaitoksia. Huomaisimme, että yhtiöt eivät innoissaan rakennakaan uutta tuotantoa ilman tukea, koska voitto saattaa yhtäkkiä olla "ansaitsematonta".

Windfall-vero tulisi siten jättää säätämättä. Pulassa olevien sähkötuki olisi todennäköisesti järkevämpää rahoittaa kuten muukin sosiaaliturva eikä keksimällä uusia veroluokkia vain tätä tarkoitusta varten.

Juhani Riikonen

DI, energiatekniikka