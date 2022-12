Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta kehotti (TS Mielipiteet 18.12.) edistämään maalla asumista.

Korona-ajan maallemuutto oli tyypillistä tekomaalaisuuden ruokkimista. Kaupunkilaiset muuttivat etätöihin maalle edullisempien asuntojen ja luonnon helmaan, kun ravintoloihin, kahviloihin ja kulttuuri- ja urheilupalveluihin ei päässyt. Kun rajoitukset ja etätyö- ja koulusuositukset loppuivat, alkoi yksityisautoiluralli.

Tekomaalaisuus on suuri haitta sekä ympäristölle että keskuskaupungille, Varsinais-Suomessa turkulaisille veronmaksajille ja asukkaille.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) mukaan eniten kasvihuonepäästöjä tuottavat suurituloiset kaupunkiseutujen lievealueilla asuvat. On muutettu maalle "luonnon rauhaan", mutta ei viihdytä siellä, vaan elämä on jatkuvaa levotonta suhaamista 2–4 henkilöautolla töihin, harrastuksiin, palveluihin, shoppailemaan. Lisäksi lämmitetään reilusti isoa taloa.

Kaupungiksi itseään nimittävä ei ole oikeasti kaupunki, jos sen työikäisestä väestöstä yli 50 prosenttia käy töissä muualla kuin kotikaupungissa – kuten Kaarina ja Raisio.

On hämmentävää, että EU:n maaseutujen kehittämisrahoja on käytetty miljardeja, mutta maaseutu ei näytä kehittyvän.

Turun kaupungissa turkulaiset veronmaksajat liikkuvat pääasiassa jollakin muulla kuin henkilöautolla, sen sijaan kaupunkiin pendelöivät kaupunkiseudun asukkaat liikkuvat pääasiassa yksityisautoilla. Noin puolet Turun kaupungissa autoilevista on ulkopaikkakuntalaisia ja noin 30 prosenttia urbaanista pinta-alasta on varattu henkilöautoille.

Turun kaupunki käyttää joka vuosi kymmeniä miljoonia euroja katujen kunnostamiseen ja uusien rakentamiseen, josta kaupunkiseutujen pendelöijät eivät maksa senttiäkään. Jokainen parkkipaikka Turussa maksaa vähintään 1000 euroa vuodessa veronmaksajille, työnantajalle tai asunto-osakkeen omistajalle. Koko laajalla keskusta-alueella ylitetään reippaasti melun ohjearvot yksityisautoilun vuoksi; se on todella epäterveellistä.

Jos maaseutukunnan ainoa vetovoima on edullinen asunto ja keskuskaupungin palvelut 20–100 kilometrin päässä, kunta ei ole elinvoimainen. On hämmentävää, että EU:n maaseutujen kehittämisrahoja on käytetty miljardeja, mutta maaseutu ei näytä kehittyvän.

Kustavin kunta voisi kuitenkin näyttää esimerkkiä, sillä se on tunnetusti pk-yrittäjäkunta, joka on myös satsannut kulttuuriin.

Oikeat maalaiset myös viihtyvät maalla, tekomaalaiset eivät.

Turun sen sijaan tulisi ryhtyä harjoittamaan turkulaisten edun mukaista liikennepolitiikkaa ja kohdentaa kustannuksia naapurikuntien pendelöijille ja hirvensalolaisille (Turun tekomaalaiset) muun muassa tietullein, pysäköintimaksuin ja kaupunkiseudulla liikkuvin palveluin sekä liityntä- ja joukkoliikennettä kehittämällä.

Maarit Nermes

Turun itäinen keskusta

pikkukaupungeissakin aiemmin asunut