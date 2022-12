Katujen kunnossapidosta vastaava henkilö kehuu Turun Sanomien artikkelissa (TS 1.12.), kuinka Turku on ottanut opikseen viime vuosien huonosta kulkuteiden aurauksesta.

Muutos ei näköjään koske Pitkämäkeä edelleenkään, koska Ruohonpääntien jalkakäytävä välillä Isotalonpolku–Herastuomarinkatu on vuodesta toiseen auraamatta. Miksi?

Urakoitsija on vaihtunut tai ainakin aurauskalusto on suurentunut, mutta silti osa alueen jalkakäytävistä on ollut auraamatta koko talven.

Tarvitaan tekoja eikä turhia puheita.

Kiinteistöveronsa maksanut