Onnittelen teitä suomalaisia sataviisivuotiaan itsenäisyytenne johdosta. Sanotaan, että ukrainalaisilla ja suomalaisilla on sama DNA. Ja että historia toistaa itseään Ukrainassa, aivan kuten Venäjä hyökkäsi kerran Suomeen.

Viimeisen sadan vuoden ajan venäläinen miehittäjä on loukannut maani itsenäisyyttä. 22. tammikuuta 1918 julistettiin Ukrainan kansantasavalta, jonka jälkeen bolshevikkien Venäjä miehitti sen. 30. kesäkuuta 1941 julistettiin Ukrainan valtion itsenäisyyden palauttaminen. Saksan kolmas valtakunta esti sen.

Lopulta Ukraina julistautui itsenäiseksi elokuussa 1991. Ukraina on ollut itsenäisenä valtiona maailmankartalla vain 31 vuotta ja tätä edelsi ukrainalaisten useiden vuosisatojen kamppailu oikeudesta omaan maahan, omaan valtioon.

Ukraina on taistellut hyökkääjää vastaan nyt jo lähes yhdeksän vuotta, ja tällä hetkellä käy epäoikeudenmukaista sotaa.

Kun sota alkoi, en täällä Uudessakaupungissa ymmärtänyt enkä halunnut olla tietoinen siitä, mitä oli tapahtumassa. Kaikki oli pelottavaa, erittäin pelottavaa.

Sitten kokosin itseni ja mietin, mitä voisin henkilökohtaisesti tehdä tässä tilanteessa. Seuraavana päivänä painoimme uusikaupunkilaisten tuella julisteita sodanvastaiseen mielenosoitukseen. Ja kahden päivän kuluttua avasimme kolmen suomalaisnaisen Terttu Lundelinin, Maija Talvisen ja Eija Järvisen avulla avustuskeskuksen ukrainalaisten auttamiseksi.

Tänään keskuksemme – Slava nimeltään – on ainoa, joka on toiminut yhtäjaksoisesti yli 9 kuukautta täällä 50 kilometrin säteellä. Tähän mennessä olemme lähettäneet Ukrainaan yli kymmenen rekkakuormaa ruokaa, hoitotarvikkeita ja varusteita siviileille, palomiehille ja sotilaille.

Haluan korostaa, että ilman Suomen kansan tukea tätä ei olisi tapahtunut.

Pelkään edes kuvitella, kuinka monta elämää tämä sota on tuhonnut tähän mennessä.

Minun täytyy kommunikoida paljon Ukrainan armeijan kanssa. Emme kommunikoi vain armeijan tarpeista, vaan myös siitä, kuinka he selviävät näkemästään ja tuntemastaan joka päivä.

Ihailen heidän sitkeyttään, rohkeutta, rehellisyyttä ja valmiutta puolustaa maatamme viimeiseen asti. He sanovat, että se on erittäin pelottavaa, varsinkin sodan ensimmäisinä päivinä. On kuulemma erittäin tärkeää, että tiimissä on joku, jolla on hyvä huumorintaju. He soittavat sukulaisilleen vain toistensa läsnä ollessa, muuten voimakas suru vaivaa heitä ja se on liikaa. Jokainen keskustelu ja viesti lasten kanssa antaa armeijan sotilaille valtavasti voimia.

Eräs tuttavani pakeni miehitystä synnyttääkseen lapsensa Ukrainan alueella. Tämä on erittäin rohkea teko, koska se oli hyvin vaarallista.

En ole koskaan aiemmin ajatellut, mikä voisi olla parempaa kuin hyvät uutiset – se on ettei ole uutisia ollenkaan. Se tarkoittaa, että kaikki ovat elossa, talot ovat ehjiä, edessä on uusi päivä.

Emme koskaan osanneet ajatella, että rauhassa elämisen hinta voisi olla näin korkea.

Vastikään ystäväni Ukrainasta soitti ja sanoi, että raketti lentää niin alhaalla, että sitä olisi voinut melkein koskettaa kädellä. Se lentää hitaasti, pitää kovaa ääntä. Se on iso, pitkä, valkoinen ja pelottava, koska se kantaa niin paljon kuolemaa sisällään.

Pelkään edes kuvitella, kuinka monta elämää tämä sota on tuhonnut tähän mennessä. Pelkään kuvitella sitä menetystä ja tuskaa, jota ne naiset kokevat, joiden aviomiehet, lapset ja sukulaiset nyt taistelevat. Kaikki ne, joita he eivät enää koskaan voi halata, joiden haudalle he eivät voi mennä, koska eivät tiedä, missä se on tai onko sitä ollenkaan olemassa.

Jokainen meistä haluaa jotain hyvää tässä elämässä – saada koulutuksen, tehdä työtä, perustaa oman kodin ja elää mukavasti. Ja nyt kävi niin, että voimme ottaa mukaan vain matkalaukun, ahdistuksen ja taitomme.

Uskon vilpittömästi, että me voitamme. Että rauha vielä vallitsee maassani. Että ihmiset voivat palata kotiin ja ne, joilla ei ole kotia, rakentavat sen uudelleen.

Rohkeudella on sinun kasvosi. Rohkeutta on olla oma itsesi, olla uskollinen omille arvoillesi.

Uskon Ukrainan kansan yhtenäisyyteen. Uskon maailman yhtenäisyyteen pahaa vastaan. Uskon, että hyvä voittaa.

Toivon kaikkien olevan itsenäisiä, terveitä, onnellisia ja Jumalan siunaamia.

Olga Gotsmanova

Uusikaupunki