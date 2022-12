Sosiaali- ja terveyslautakunta aloitti työskentelynsä syyskuussa 2021. Tiedossa oli haasteellinen ”tynkäkausi”, jota ovat leimanneet koronan vaikutukset sosiaali- ja terveysalaan, pitkä työtaistelu, terveysasemien toiminnan puutteet, vakava henkilöstöpula ja koko palvelukokonaisuuden järjestämisvastuun siirtymisen valmistelu.

Lautakunnan työskentely loppuu, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Turun Sdp:n lautakuntaryhmä on kuunnellut herkällä korvalla kuntalaisilta ja työntekijöiltä tulleita viestejä ja hätähuutoja ja vienyt niitä määrätietoisesti eteenpäin lautakunnan tietoon ja käsiteltäväksi. Ryhmä on suhtautunut lautakuntatyöskentelyyn vakavasti ja tuonut alusta asti aktiivisesti esille epäkohtia ja ratkaisuja niihin.

Lautakunnan jäsenten työkalut asioiden ratkaisemiseksi on kaupungin uudessa johtamisjärjestelmässä rajattu lähinnä aloitteisiin ja selvityspyyntöihin, joiden teho on osoittautunut melko kyseenalaiseksi.

Turun Sdp:n lautakuntaryhmä on tehnyt puolentoista vuoden aikana yhteensä 12 aloitetta sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Aloitteiden tavoitteena on ollut turvata palvelujen saatavuus panostamalla kaupungin omaan henkilöstöön - työoloja ja palkkausta parantamalla sekä henkilöstöä lisäämällä. Näin pystyttäisiin vähentämään kalliin vuokratyövoiman käyttöä. Ryhmä on varmistanut, että henkilöstön toimitilat ovat terveellisiä ja käyttötarkoitukseen sopivia.

Verorahojen käytöstä ryhmä on vaatinut avoimuutta yhtiökohtaisella listauksella, josta ilmenee, millä summilla miltäkin yksityiseltä toimijalta hankintoja on tehty. Ryhmä on ilmaissut huolen kaupungin riippuvuudesta ostopalveluista etenkin sosiaalipalveluiden järjestämisen osalta. Ostopalveluiden kustannuksia on edellytetty vertaamaan oman toiminnan kustannuksiin.

Henkilöstön koulutukseen liittyen ryhmä jätti aloitteen, jossa esitetään, että henkilöstö pystyisi kouluttautumaan henkilöstöpulan ammatteihin työn ohella esimerkiksi lähihoitajasta sairaanhoitajaksi ilman tulonmenetyksiä. Oppisopimusopiskelijoiden merkitystä on säännöllisesti myös tuotu esille ja korostettu.

Nyt on aika luovuttaa palveluiden kehittäminen hyvinvointialueen päättäjille ja valmistelevalle virkahenkilöstölle. Toivomme tietenkin hyvinvointialueen valtuutetuilta sinnikästä työskentelyä, jotta palveluiden saatavuushaasteet korjaantuisivat mahdollisimman pian ja henkilöstön työelämän kehittämien pääsisi toden teolla vauhtiin. Ennen kaikkea palkkatasa-arvo eri kunnista siirtyville työntekijöille on järjestettävä välittömästi.

Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan sd-ryhmä

Viivu Seila, Timo Nurmio, Minttu Ojanen, Maria Kumpuoja