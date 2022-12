Turun yliopiston toiminnan jatkuvuus Satakunnassa on turvattava elinkeinoelämän näkökulmasta. Laadukas koulutus sekä tutkimus- ja kehitystoiminta toimivat uudistavana ja vahvana voimavarana muutosten tuulissa. Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos ja Porin yliopistokeskus on tunnistettu maakunnan korkeakoulutuksen kulmakiviksi, joiden merkitys on suuri myös valtakunnallisesti.

Satakuntalaisen ja koko lounaisen Suomen korkeakoulutuksen tulevaisuus vaatii yhteisiä panostuksia. Turun yliopiston toiminnan jatkuvuuteen on Satakunnassa vahvasti uskottu ja siihen on myös yhdessä panostettu. Elinkeinoelämä on mahdollistamassa korkeakoulutusta Satakunnassa sekä erilaisten varainkeräysten että tutkimus- ja kehitystoimintaan osallistumisen avulla ymmärtäen asian laajemman merkityksen.

Rauman yksikön toiminta vie Suomea kohti kansainvälisyyttä, sillä maamme tunnetaan koulutuksen huippumaana. Tämä tarjoaa merkittävän mahdollisuuden koulutusvientiin. Raumalla on pitkäjänteisesti kehitetty huipputason oppimisympäristöjä, joiden avulla ala vahvistuu sekä tutkimuksen että vetovoimaisuuden osalta.

On myös tärkeää, että Suomessa on vahvaa muutosvoimaa viedä pedagoginen osaaminen yhä haastavammille ja tuloksellisemmille tasoille. Näin lapset ja nuoret saavat monipuoliset ja korkeatasoiset perustaidot, joiden pohjalta on hyvä toimia modernin ja muuttuvan työelämän palveluksessa.

Lounais-Suomen vahva ja kasvava elinkeinoelämä tulee jatkossakin tarvitsemaan kädentaitojen osaajia. Rauman yksikön yrittäjyyskasvatuspainotteisen käsityön aineopettajien koulutuksen merkitys ulottuu laajalle. Nykyään kodeissa ei enää välttämättä luontaisesti tule kosketuspintaa käsillä tekemiseen, jolloin lasten kädentaitojen kehityksessä varhaiskasvatuksella ja koululla on valtava merkitys. Tarvitsemme laadukasta käsityötaitojen pedagogista osaamista jatkossakin niin koulussa kuin työelämässä.

Olemme sitoutuneet yhteistyöhön Turun yliopiston Satakunnassa sijaitsevien yksiköiden vetovoimaisuuden ja vahvan työelämäyhteyden eteen niin käytännön toimin kuin vaikuttamisen kanavissamme. Toivomme, että Rauman yksikköä voitaisiin tulevaisuudessa edelleen vahvistaa.

Minna Nore

toimitusjohtaja, Satakunnan kauppakamari

Riikka Piispa

toimitusjohtaja, Rauman kauppakamari

Markku Kivinen

toimitusjohtaja, Satakunnan yrittäjät

Antti Simula

puheenjohtaja, Rauman Yrittäjät