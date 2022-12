Olipa otsikko: "Naantalissa kateutta Raision uimapaikoista" (TS 4.12.). Hyvä että Raisiolla on edes kaksi ulkouimapaikkaa, tarjolla nyt toinen jopa ympäri vuoden. Unohtamatta Ulpukan uimahallia, jota me naantalilaiset hieman kadehdimme. Jutusta puuttui kokonaan maininta, mitä saunominen/paljuilu maksaa per kerta.

Naantali on tarjonnut iät ajat avanto-/kylmäuintiin mahdollisuuden Nunnalahdessa ja Soinisissa. Lämpöisillä suihkuilla varustettuna nykyään. Voit käydä vaikka joka päivä. Haet sivistystoimelta avaimen, hinta on tosi pieni, kun palautat, saat rahasi takaisin.

Avanto-/kylmäuinti on ihan eri juttu kuin paljussa löhöäminen/sauna. Sauna/palju vaatii lämmittäjän/siivoojan. Tulee kuluja, jotka käyttäjä maksaa. Näinhän se menee.

Saadaan hyvää kuntoilua halvalla.

Kuten Reima Ojala TS:n jutussa mainitsi, kyllä sauna-/paljupaikkoja Naantalista löytyy. Rahalla saa. Ja mitä maisemiin tulee, ei voi samana päivänä edes puhua.

Meitä on melkoinen joukko, joka miltei päivittäin käyttää Naantalin tarjoamia ulkouintipaikkoja talvella ja kesällä. Kesällä on myös Lappalaisten ranta.

Mitä jutusteluissa on ilmi tullut, suurin osa on tyytyväisiä. Saadaan hyvää kuntoilua halvalla.

Tyytyväinen Nunnalahden uimari kera kavereiden