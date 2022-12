Nimimerkki "Taas huolestunut äiti" kirjoitti Turun Sanomien mielipidepalstalla 11.12. Kela-kyytien ongelmista. Valitettavasti voin samaistua tilanteeseen – tosin vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja käyttävänä Taxidatan asiakkaana.

Jokapäiväiset taksimatkat voivat parhaimmillaan olla mukavia ja antoisia hetkiä, jolloin vaihdetaan ajatuksia ja kuulumisia matkan aikana. Monet kuljettajat ja keskuksen työntekijät ansaitsevat suuren ja lämpimän kiitoksen hyvästä, ammattimaisesta ja ystävällisestä palvelusta.

Ilman kuljetuspalveluita monen vammaisen opiskelu, työssäkäynti ja yhteiskunnallinen osallistuminen olisivat paljon vaikeampia, puhumattakaan siitä, miten tärkeää on päästä ajoissa sovittuihin terveydenhuollon palveluihin, kuten terapiaan tai syöpähoitoihin.

Ongelmat kuljetuspalvelun laadussa ovat kuitenkin niin huolestuttavan yleisiä ja vakavia, että on pakko antaa myös risuja.

Eniten ongelmia tuottaa ja elämää hankaloittaa kuljetusten jatkuva myöhästely. Vaikka seuraavan viikon kyydit tilaisi ennakkoon edellisellä viikolla, taksi voi olla myöhässä jokaisena viikon päivänä niin aamulla kuin iltapäivällä.

On sanomattakin selvää, että tilanne on erittäin ikävä työssäkäyvälle tai opiskelijalle, puhumattakaan heistä, joiden pitäisi saada elintärkeää lääketieteellistä hoitoa.

Näin usein toistuvan ongelman kohdalla selitykset huonosta ajokelistä tai ruuhkasta eivät enää kuulosta uskottavilta, varsinkin kun kentältä on kantautunut tieto siitä, että taksiyrittäjät hylkäävät itselleen epämieluisia kyytejä välittämättä lainkaan asiakkaan tarpeesta ja oikeudesta esteettömään liikkumiseen. Sanotaan, ettei "syrjäseuduilta" kannata lähteä hakemaan kyytiä, mutta esimerkiksi minä asun 10 kilometrin etäisyydellä Turun keskustasta, enkä kutsuisi tätä syrjäseuduksi.

Kyytien myöhästelyn lisäksi olen myös kokenut alentavaa ja välinpitämätöntä suhtautumista sekä kuljettajien että muiden toimijoiden osalta. Palautteenantotilanteessa minuun suhtaudutaan useimmiten negatiivisesti ja ongelmia vähätellen, mikäli palautteeseen ylipäätään reagoidaan.

Joidenkin kuljettajien kanssa on ollut myös ongelmia kommunikaatiossa ja esimerkiksi siinä, miten opaskoiran kanssa toimitaan. Tällaisissa tilanteissa on toisinaan ollut myös loukkaantumisen riski niin minulla kuin koiralla, kun koira on esimerkiksi päästetty ulos taksista ennen kuin olen ollut paikalla tai antanut siihen luvan.

Syyksi ongelmiin olen kuulemani perusteella arvioinut sen, että kuljetuspalvelukyydit ovat taksiyrittäjille kannattamattomia. Niinpä ongelmien juurisyyt ovat muualla kuin yksittäisissä toimijoissa.

Tilanteelle olisi syytä tehdä jotain, jotta vaikeasti vammaisten yhdenvertaisuus yhteiskunnassa ei vaarantuisi toimimattomien kuljetuspalveluiden vuoksi. Kenenkään ei myöskään tulisi joutua kokemaan pelkoa tai ahdistusta käyttäessään kuljetuspalvelua.

Jennifer Stanger