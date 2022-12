Venäjä on pinta-alaltaan maapallon suurin maa ja maaperän fossiilisilta energiavaroiltaan rikas, mutta nykyinen tila ja valta ei tunnu riittävän. Halutaan palauttaa yhteyteen ainakin entiset Neuvostoliiton maat. Stalinista, isä aurinkoisesta, on tehty taas sankari patsaineen ja vaietaan hänen hirmuteoistaan. Mikä on tämän uus-uhon takana?

Venäjän vallan muoto on diktatuuri ja autoritaarisuus, jossa vallan tukijalkoina käytetään armeijaa, energiavaroja ja eliitille tarjottuja valtavia etuja sekä valehtelua, pelottelua ja väkivaltaa. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus on poljettu alas, mikäli ne ovat vallan ylläpidon tiellä.

Putin sai suurimmat kannatusluvut Krimin valtauksen jälkeen, onhan niemimaa venäläisten suosima perinteinen lomakohde. Nykyisen vallan kannatusluvut, etenkin nuorison keskuudessa, ovat laskeneet; kaivataan demokraattisempaa ja oikeudenmukaista valtion hallintoa. Kokeeko Venäjän johto ja eliitti nyt vallassa olonsa uhatuksi kansan taholta ja luo uhkakuvia demokraattisten länsimaiden ja Naton laajenemispyrkimyksistä?

Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu – tämä raamatullinen totuus pätee yhä. Venäjän aggressiivinen hyökkäys Ukrainaan tai muualle ei tue Venäjän nykyistä johtoa ja eliittiä ja kansaa, vaan päinvastoin: Venäjää odottaa tällä menolla luhistuminen ja suurvallan hajoaminen osiin kuten 1900-luvun lopullakin.

Aimo Lounaja