Joulun vietto on menneiden vuosien myötä muuttunut sen alkuperäisestä tarkoituksesta siihen suuntaan, että perinteinen joulu on lähes unohtumassa. Tämän päivän jouluhan on muuttunut kaupan juhlaksi suurella mainonnallaan, myynnillään ja voitontavoittelullaan.

Aika on muuttanut joulua myös niin, että siitä on tullut monille ihmisille kiirekulttuurin huippu ja ihmisiä eriarvoistava kerskakulutusjuhla. Jo lokakuussa alkavat televisiomainokset ja posti suoltaa kauppojen mainosroskaa. Niissä myydään turhuutta ja luodaan kulutushysteriaa joulun varjolla ihmismassojen keskuuteen meidän omalla kustannuksellamme.

Joululaulut soivat jo kuukauden ennen joulua kaikkialla, niin että niihin on täyskyllästetty joulun tullessa.

Alko myy erilaisia alkoholijuomia ennätysmäärin, minkä seurauksena monissa Suomen kodeissa tapellaan jouluna verissäpäin enemmän kuin muulloin, vaikka kyseessä on lasten ja rauhan juhla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tiedotusvälineet antavat yksipuolisen kuvan suomalaisesta juomakulttuurista jouluna. Haastatteluihin otetaan vain henkilöitä, jotka kertovat ostavansa Alkosta vain hienoimpia viinejä jouluksi ruuan kanssa nautittavaksi. Totuus kuitenkin on se, että myynnin kärjessä ovat vuodesta toiseen väkevät juomat kuten vodkat, koskenkorvat ja niin edelleen.

Ihmismassassa olo on tuskaisen hikinen ja ilmeet kireitä, eikä joulumielestä ole tietoakaan.

Joulumyynnin aika on kaksikin kuukautta ja viimeisinä päivinä ennen joulua ei voi olla huomaamatta, että ihmiset hankkivat lahjoja periaatteella ”kunhan on nyt edes jotain”. Ihmismassassa olo on tuskaisen hikinen ja ilmeet kireitä, eikä joulumielestä ole tietoakaan.

Lapsille ostetaan etupäässä lahjoiksi halpaa muovirihkamaa, joka jo Tapaninpäivänä on niin sanotusti tuhansina päreinä. Joulu kun on jo kauppiaiden juhla, joten heidän taholtaan myytäväksi hankitaan mitä halvalla saa, kuten muovista tuontirihkamaa. Kestävät puulelut kun ovat liian kalliita kertakäyttöleluihin verraten, vaikka ovat vuosia kestäviä ja useimmiten vielä kotimaisiakin.

Suomalaisiin on pesiytynyt jouluna myös ahneus ja äärettömän suuri mässäilyn tarve sekä ruuan loppumisen pelko. Ruokia rahdataan koteihin mielettömiä määriä – ne, joilla on siihen varaa. Ja pyhinä haetaan vielä lisää ruuan loppumisen pelossa.

Kaikesta huolimatta kolikolla on molemmat puolensa, siksi muistakaamme toisiamme jotenkin jouluna. Etenkin yksinäisyys ikäihmisillä ja monilla muillakin yksinäisillä korostuu pitkänä jouluaikana. Olisi suuri ilo yksinäiselle, kun häntä muistettaisiin. Joko käymällä, pikku lahjalla, soittamalla tai kaikella mahdollisella, mitä kukin vaan hyvyydessään keksii!

Taisto Levo