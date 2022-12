Anne-Mari Virolainen kirjoitti (TS Mielipiteet 10.12.), kuinka kokoomus toteuttaisi vastuullista talouspolitiikkaa hallituksessa.

Moni muistaa Sipilän hallituksen leikkaukset, jotka kohdistuivat työttömiin ja pienituloisiin.

Kokoomus haluaa leikata sosiaaliturvaa, ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja asumistukea. Kaikki nämä leikkaukset koskisivat kaikkein heikommassa asemassa olevia. Onko tämä vastuullista talouspolitiikkaa?

Moni muistaa, kuinka Orpo lupasi ennen 2015 eduskuntavaaleja, ettei koulutuksesta leikata yhtään, mutta kuinkas kävikään. Orpo leikkasi koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta miljoonia.

Kokoomus haluaisi lyhentää ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa ja porrastaa työttömyysturvaa. Sipilän hallitus leikkasi ansiosidonnaista työttömyysturvaa 100 päivällä. Kokoomus haluaisi, että ansiosidonnainen työttömyysturva koskisi kaikkia, myös liittoihin kuulumattomia. Onko se oikeudenmukaista, että kaikki saisivat saman turvan, vaikka he eivät maksa liiton jäsenmaksuja?

Kokoomus ei halua kiristää pääomaverotusta tai listaamattomien pörssiyhtiöiden osinkoverotusta. Kokoomus haluaa leikata köyhiltä ja työttömiltä ja antaa verohelpotuksia hyvin toimeentuleville ja "veropakolaisille".

Hyvinvointivaltio kuuluu kaikille, myös kaikkein heikoimmassa asemassa oleville.

Hallitus on joutunut ottamaan ennätysmäärän velkaa koronan takia, yrityksiä on tuettu miljoonilla. Nyt on energiakriisi ja Ukrainan sota. Hallitus on hankkinut uusia aseita ja hävittäjiä miljardeilla.

Kokoomus lupaa lyhentää valtion velkaa, mutta se tapahtuu työttömien ja pienituloisten kustannuksella. He joutuvat kärsimään eniten leikkauksista.

Ulla Suominen