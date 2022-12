Viime keväästä alkaen olen opettanut suomen kieltä ukrainalaisille aikuisille. Heistä monet ovat äidinkieleltään joko venäjänkielisiä tai ukrainankielisiä, jotka osaavat hyvin venäjää. Inkeriläisten jälkeen Ukrainasta tulleet ovat olleet suurin homogeeninen opiskelijaryhmä, jonka kanssa olen tehnyt töitä. Tavallisesti kotoutumiskoulutusten ryhmät ovat hyvin monikielisiä.

Vuosikymmenen ajan olen toiminut myös venäjän kielen opettajana suomalaisille. Monet ovat kertoneet kysymyksistä, joita heille on esitetty harvinaisen harrastuksensa ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Nämä ihan tavalliset suomalaiset opiskelevat venäjää jutellakseen naapurinsa kanssa, tutustuakseen omaan tai lapsensa puolisoon, tehdäkseen töitään, pitääkseen yllä aivovireyttään ja tutkiakseen sukunsa tai kansansa historiaa. Yksi vakavailmeinen opiskelija kertoi tulleensa kurssilleni ollakseen valmis.

Venäjän kieli on ollut elämässäni keskeisellä sijalla 1990-luvun yläkouluvuosista lähtien, vaikka en saanut sitä silloin opiskella. Vaadittua ryhmäkokoa ei saatu raavittua kasaan. Tilanne, joka ei ole venäjän kielen kohdalla muuttunut tänäkään päivänä, sillä saman koki poikani. Hän valitsi saksan, mikä oli hieno päätös, mutta olin surullinen, että perheemme toisen kielen oppiminen jäi näin kodin vastuulle.

Lukiossa pääsin opiskelemaan kieltä, josta olin pitkään haaveillut. Onko kiinnostukseni taustalla sukuuni sujahtanut ”laukkuryssä”, kuten joltain sukulaiselta kuulin, vai vanhempien vinyylihyllyn Alla Pugatshov, en tiedä. Kuitenkin noista lukiovuosista ja sittemmin yliopisto-opinnoista lähtien venäjän kieli on ollut iso osa elämääni, osa identiteettiäni.

Lopulta työura vei ihan konkreettisesti rajan taakse, mistä löysin rakkauden. Nyt elän kahden kielen ja kulttuurin rikasta arkea, joka helmikuusta alkaen on ollut välillä myös hyvin raskasta.

Ystävieni, venäjän opettajien ja opiskelijoiden tavoin koin elämäni suurimman shokin. Kevät meni epäuskon sekaisessa sumussa. Yritin perustella itselleni, miksi jatkan työtäni sellaisen kielen parissa, jolla tehdään niin paljon pahaa, aivopestään kansaa ja syljetään vihaa. Seurasin kuumeisesti uutisvirtaa ja Telegrammia, ja näin rajojen ja somen sulkeutuvan venäläisiltä läheisiltäni.

Kun olin jo lähes turtunut näkemääni pahuuteen, alkoi toivon kipinä kyteä. Aloin seurata tiedon kanavia, jotka näyttävät, että venäjän kielellä tehdään paljon hyvää: toimittaja Katerina Gordeeva, politiikan tutkija Ekaterina Schulman, historioitsija Tamara Eidelman ja toimittaja Volodimyr Zolkin, muutamia mainitakseni, jäävät kuitenkin monilta kielimuurin taakse, vaikka ovat osin saavutettavissa myös englanniksi. Jos useammat tutustuisivat heidän kaltaisiinsa toimijoihin, sitkeää toivoa tuntisi useampi eikä venäjän kielen kuuleminen herättäisi pelkoa ja vihaa. Venäjän kieli on yksi sodan uhreista.

Surukseni olen huomannut monen venäjänkielisen välttelevän äidinkielensä puhumista muiden kuullen tai pyytelevän sitä anteeksi. Mediasta olemme saaneet lukea monen ukrainalaisen Ukrainassa kieltäytyvän venäjän kielen puhumisesta. Tätä en ainakaan vielä ole Suomessa kokenut, päinvastoin. Poikkeuksetta on ilahduttu, että löytyy ihmisiä, joiden kanssa voi puhua jo ennen kuin suomen kieli sujuu.

Eri alojen ammattilaisia, jotka osaisivat venäjää, on Suomessa kuitenkin hälyttävän vähän. Ukrainaa taitavia on vielä vähemmän. Tavallinen suomalainen ei edes erota, kummasta kielestä on kyse, eivätkä ammattilaisetkaan aina ymmärrä, millaisessa kielellisessä todellisuudessa ukrainalaiset elävät.

Millä tahansa kielellä voidaan tehdä pahaa ja hyvää. Niin tehdään venäjäksikin koko ajan, syöstään propagandaa, mutta toimitaan myös rauhan, ymmärryksen ja kunnioituksen puolesta.

Turussa maahanmuuttajataustaisten naisten yhdistys Daisy Ladies ry järjestää suomen kielen opetuksen lisäksi avoimeen dialogiin kannustavia iltoja ukrainalaisille ja venäläisille naisille. Tällaisia tekoja tarvitaan lisää.

Suomen kielen opiskelijoitteni joukossa on aina venäjänkielisiä muualtakin kuin Ukrainasta, Venäjältä ja Baltian maista. Venäjä on lingua franca siinä missä englanti: sitä puhuu eri puolilla maailmaa noin 280 miljoonaa ihmistä, ja se on Suomen kolmanneksi puhutuin kieli.

Jatkan sen opettamista kaikille, jotka haluavat avata kyrillisten kirjainten mysteerin, hypätä kielimuurin päälle ja avartaa näköalojaan. Mitä sinä teet?

Laura Tikkanen

FM, suomen kielen opettaja

Turun kristillinen opisto

venäjän kielen opettaja

Turun suomenkielinen työväenopisto