Itäinen Rantakatu sijaitsee jokirannassa kaupungin paraatipaikalla. Se on näyteikkuna kaupungissa vieraileville ihmisille. Tällaisessa ympäristössä kaupungin liikenneratkaisujen tulee edustaa korkeinta laatua sekä tämän päivän parhaita suunnitteluperiaatteita.

Jokirannassa jalankulun, pyöräliikenteen ja sähköpotkulautojen määrät ovat kasvaneet, minkä myötä eri kulkumuotojen erottelu on noussut ajankohtaiseksi. Samoin sähköpyöräily on lisännyt suosiotaan, jolloin tarve tasoerottelulle on kasvanut entisestään.

Kaupungin ylintä päätäntävaltaa käyttävä kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.8.2021 Itäisen Rantakadun hankesuunnitelman ja yleissuunnitelman välillä Purserinpuisto-Rettiginrinne. Rakentamisvaiheen 1 oli määrä käynnistyä alkukesän 2022 aikana. Päätöksen myötä valtuusto hyväksyi myös järjestelyt, joissa alueelle olisi rakennettu kolmitasoratkaisu.

Kaupunki on nyt kuitenkin päättänyt kävellä valtuuston päätöksen yli, ja laadukkaasta kolmitasoratkaisusta halutaan luopua.

Valtuuston hyväksymässä kolmitasoratkaisussa autoliikenne, pyöräliikenne ja jalankulku on erotettu toisistaan tasojen avulla. Tasoerottelu selkeyttää jalankulun ja pyöräliikenteen paikkaa katutilassa, eikä siitä tulisi luopua. Myös kaupungin mukaan vaarana on, että jalankulkijat harhailevat pyöräkaistalle, mikäli kadulla ei ole tasoerottelua. Niin ikään kaupungin mukaan tasoerottelu on mahdollista, jos kadunvarsipysäköinnistä luovutaan.

Traficom myönsi Itäisen Rantakadun väylän rakentamiseen jo 1,9 miljoonaa euroa rahoitusta, johon suhteutettuna talvikunnossapidon kasvaneet kulut ovat pieniä.

Alueen pyöräliikenteen määrä tulee olemaan suuri, eikä esimerkiksi Helsingin kaupungin suunnitteluohjeissa suositella jalankulkua samaan tasoon pyöräliikenteen kanssa tällaisilla katutyypeillä. Tasoerottelu luo miellyttävää kaupunkia, kun kaupunkiympäristö on selkeä ja turvallinen jalankulkijoille.

Jos Turku haluaa nousta pyöräilykaupungiksi, tulee katuinfraa rakentaa turvalliselle ja sujuvalle pyöräliikenteelle.

Talvikunnossapidon kalusto tulee mitoittaa kolmitasoratkaisun mukaisesti, sillä pyöräliikenteen edistäminen kaupungissa edellyttää kolmitasoratkaisuja muuallekin kuin vain Itäiselle Rantakadulle. Kansainväliset laatukriteerit täyttävän pyöräliikenteen infran tulee ohjata kalustohankintoja eikä toisinpäin.

Turun kaupunki on sitoutunut liikenteen päästöjen vähentämiseen, eikä tavoitteeseen tulla pääsemään, mikäli kaupunki päätyy uusissa pyörätiehankkeissa aina kompromisseihin, jotka heikentävät pyöräliikenneinfran laatua ja sitä kautta myös pyöräilyn houkuttelevuutta.

Matti Koskimies

puheenjohtaja

Turun polkupyöräilijät ry