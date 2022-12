Luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä on käsillä ratkaisevat hetket. YK:n luontokokous käynnistyi tällä viikolla Kanadassa. Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan kaikkea elävää maapallolla. Sen ylläpitäminen on elämän edellytys. Pelissä on siis paljon, kun tarkoituksena on sopia yhteisistä tavoitteista luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä ja luonnon monimuotoisuuden kehityksen kääntämiseksi positiiviseksi.

Menneestä ei juuri toivoa saa. Ensimmäinen tavoitevuosi luontokadon pysäyttämiseksi oli jo 2010, eikä tavoitteita saavutettu vielä sitäkään seuraavassa tarkastelupisteessä 2020. Tavoitteiden lykkääminen tulevaisuuteen ei voi enää jatkua. Nyt pitää pystyä toimimaan.

Mitä käynnissä olevassa kokouksessa olisi tärkeää saavuttaa? Avainasemassa on mitattavien tavoitteiden asettaminen, haitallisten tukien uudelleen ohjaaminen/lakkauttaminen, kestämättömään tuotantoon ja kulutukseen puuttuminen sekä luontotoimien rahoitus. Osa maista on esimerkiksi esittänyt, että 1 prosentti jokaisen valtion bkt:sta voitaisiin ohjata luontotoimiin.

Luonnon monimuotoisuus on saanut Suomessakin jopa poikkeuksellisen paljon palstatilaa viime aikoina, kun keskustelu EU:n ennallistamisasetuksesta ja luonnonsuojelulain uudistuksesta on käynyt vilkkaana. Valitettavasti lopputulos on kuitenkin ollut se, ettei enemmistö päättäjistä näytä ottavan suomalaisten perusteltua huolta luonnosta ja luontokadon vakavia seurauksia tosissaan.

Suomen uskottavuutta maailmalla heikentää merkittävästi, jos teemme samaan aikaan kotimaassa luontokatoa entisestään kiihdyttäviä päätöksiä. Emme saa toistaa luontokokouksen kohdalla samaa näytelmää kuin parin viikon takaisissa ilmastoneuvotteluissa, joissa suomalaiset päättäjät puhuivat kauniisti maailmalla samaan aikaan kun kotimaassa vesitettiin tärkeitä päätöksiä päästöjen vähentämiseksi.

Suomalaista luontoa voi suojella vain Suomessa, ja se on vähintä mitä voimme tuleville sukupolville tarjota.

Sara Nyman

Pohjoismaiden nuorisoedustaja luontoneuvotteluissa

Emma Sairanen

Suomen nuorisoedustaja luontoneuvotteluissa

Alli Pylkkö

Suomen nuorisoedustaja luontoneuvotteluissa