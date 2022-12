Aloitetaan tietovisakysymyksellä: mikä yhdistää Itäistä Pitkääkatua ja Linnankatua?

No se, että molemmista kaduista on olemassa muutaman vuoden takaa poliittinen päätös, joiden tavoitteena on laadukkaan pyöräilyinfran rakentaminen.

Viimeaikainen keskustelu Itäisen Pitkänkadun tulevaisuudesta on jälleen osoittanut, että päätöksistä huolimatta pyöräliikenteen kehittäminen kärsii pahoista kasvukivuista. Eniten näitä kipuja tuntuvat aiheuttavan parkkiruudut ja pelko autoliikenteen mahdollisuuksien heikentymisestä.

Itäisen Pitkänkadun kohdalla on kuultu avauksia, joiden avulla sorrutaan helposti ikiaikaiseen tapaan rakentaa pyöräilyverkkoa – eli huonoihin kompromisseihin. Päällimmäisenä ehdotuksena on esiin tullut pyöräliikenteen ohjaaminen Kupittaankadulle. Tämä olisi kuulemma mahdollista tehdä kustannustehokkaasti (TS 2.12.).

Kupittaankatu on kieltämättä idyllinen, mutta yhtä lailla täysin autojen hallussa. Ajoradalla pyöräily ei ole erityisen mukavaa tai turvallista. Katu toimii lähinnä parkkipaikkana, joten ihan mutkattomasti ei siitäkään kunnon pyöräilyreittiä tehdä.

Kadun kiitoratamainen leveys luo edellytykset autoilijoiden, pyöräilijöiden ja puiden sujuvalle yhteiselolle.

Itäisen Pitkänkadun liikenne taas on nykyisellään hyvin sekavaa ja katu kokonaisuudessaan todella epäviihtyisä. Nämä ongelmat eivät ratkea ilman kadun perusteellista uusimista.

Tässä kohtaa järkevintä – erityisesti kustannustehokkainta – olisikin luoda Itäisestä Pitkästäkadusta kerralla viihtyisä ja kaikkia kulkumuotoja palveleva katu. Kadun kiitoratamainen leveys luo edellytykset autoilijoiden, pyöräilijöiden ja puiden sujuvalle yhteiselolle.

Yksityisautoilun vähentäminen on lopulta tehokkain tapa parantaa autoilun asemaa ja vähentää ruuhkia. Tämä voi toteutua vain, jos muut kulkumuodot koetaan riittävän houkutteleviksi. Pyöräilyn kohdalla se tarkoittaa mahdollisimman turvallisia ja suoria reittejä. Ei puolittain rakennettuja kiertoteitä.

Ehkä alun kysymykseen päästäänkin vielä joskus vastaamaan, että Itäistä Pitkääkatua ja Linnankatua yhdistävät viihtyisyys ja eri käyttäjäryhmiä palvelevat laadukkaat pyörätiet. Tämä on toki mahdollista vain, jos turhista peloista uskalletaan päästää irti ja tehdyistä päätöksistä pidetään kiinni.

Timo Furuholm

(vas)