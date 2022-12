Otan hiukan kantaa artikkeliin ”Suomen huoltovarmuus kasvaa metsissä” (TS 6.12.).

Kävin kesällä Pyhä-Häkin kansallispuistossa, jossa humisevat 400 vuotta vanhat ikihongat. Siellä oli myös infotaulu, jossa kerrottiin, että Suomen metsät ovat palaneet keskimäärin 50 vuoden välein. Männyt ovat kestäneet kuudesta kahdeksaan metsäpaloa. Palosta tulee männyn pintaan syvä haava, jonka puu kestää ja pintaan kasvaa uusi kuori. Tämä on hyvin demonstroitu kansallispuistossa. Ns. latvapaloja ei ole ollut, siksi petäjät ovat säästyneet.

Ajatus ikimetsästä on, että se on tiheää ”viidakkoa”, jonka läpi hädin tuskin pääsee, mutta ei. Aluskasvillisuutta on vain nimeksi. Näkyvyyttä on satoja metrejä, kun ikihonkia on niin harvassa. Pieniä kuusiryppäitä näkyy siellä täällä. Lehtipuita ei juuri lainkaan.

Yritin löytää pieniä männyntaimia ikihonkien juurelta, mutta vaikea on löytää. Keloja ja lahopuita on siellä täällä, niitä tikat hakkaavat. Koko alustaa peittää paksu kuntta, johon männynsiemenen on mahdotonta juurtua. Minusta se ei näyttänyt kovin monimuotoiselta metsältä.

Jos ihminen ei puutu metsään, niin se uudistuu itsestään. Muinoin salama sytytti metsän palamaan, se paloi poroksi ja siitä alkoi uusi elämä. Tosin suuret hongat usein säästyivät, mutta eivät aina. Rankkasade lopulta sammutti tulipalon. Vierekkäin olivat aarniometsä ja palanut alue sulassa sovussa. Nämä alueet tukivat hyvin toistensa monimuotoisuutta.

Itse sain perinnöksi metsää. Muutama vuosi sitten teetin siihen hehtaarin aukon. Iäkäs isäni oli hiukan murheissaan, kun oli kasvattanut metsää koko ikänsä.

Metsäyhtiö olisi halunnut repiä jokaisen kannon irti ja kuskata jokaisen oksan hakkeeksi, mutta minä estin sen. Kun oksat ja kannot lahoavat, se tukee aukon monimuotoisuutta. Miksi pitää kaikki viedä pois?

Aukko laikutettiin (kaupunkilaiselle tiedoksi, että kone möyhii pinnan), jotta uusi metsä lähtee alulle. Olisin voinut tietysti kulottaa alueen, niin se olisi ajanut saman asian ja vielä paremmin. Tosin ns. aukkoja vastustavat yliopiston asiantuntijat (joiden törkyviestejä Remeskin saa lukea, TS 6.12.) ovat sitä mieltä, että aukon kulotus ei ole sama asia kuin metsäpalo.

Istutin alueelle pelkkää mäntyä. Kukaan ei ehdottanut minulle, että istuta myös kuusta ja koivua. Remes TS:n artikkelissa antoi ymmärtää, että näin tehdään nykyään, mutta epäilen.

Muutama vuosi taisteltiin heinikkoa vastaan. Tosin heinikossa oli myös paljon kukkia, perhosia ja hyönteisiä, joita isossa metsässä ei ole. Näitä linnut pääsevät hyvin lounastamaan isommasta metsästä. Myös hirvieläimille heinikko antaa ravintoa. Tosin niille kelpasivat myös männynlatvat. Onneksi laki velvoittaa minut täydennysistutuksiin.

Nyt siellä on hyvä metsän alku, jossa kasvaa myös koivuja, kuusia, leppää, haapaa, pihlajaa, katajaa ja niin edelleen. Kiitos ympärillä olevan vanhan metsän. Siellä kasvaa myös vielä vadelmaa, jota ”aarniometsässä” ei ole. Isossa metsässä kasvaa taas mustikkaa ja puolukkaa. Myös sienilajikkeet ovat erilaisia.

Suomessa on 600 000 metsänomistajaa. Näiden metsänomistajien avohakkuiden keskimääräinen koko on 1,4 hehtaaria. Valtavia avohakkuita on tehty 1960-luvulla, mutta silloinkin ylivoimaisesti pahin metsän raiskaaja on ollut valtio, jonka tehtävä nimenomaan olisi suojella metsiä. Aikoinaan oli ne sotakorvaukset ja muutenkin Suomen piti vaurastua.

Kaikki valtion metsät pitäisi suojella. Mutta väitän, että pieni aukko valtavan aarniometsän kyljessä edistää luonnon monimuotoisuutta.

Nyt kaikkien huulilla on sana ”ennallistaminen”. Käytännössä se ymmärretään, että kaikki soiden ojat pitää tukkia. Hyvä asia minusta, kun nykyään tiedetään, miten huonosti soiden puut ovat kasvaneet ojituksesta huolimatta.

Isot tahot Brysselissä tekevät suurten linjojen päätökset, mutta miten tavallinen omakotitalon, rivitalon tai mökin omistaja voi edistää luonnon monimuotoisuutta eikä vain tehdä vihaisia päivityksiä someen ennallistamisen vastustajille?

Älä leikkaa nurmikkoa, vaan anna sen ennallistua kedoksi. Nurmikot ovat täysin turhia ja monimuotoisuuden irvikuva. Monimuotoinen luonto on sekalainen.

Oman metsäni aukossa puut ovat kohta niin korkeita, että sitä voidaan taas kutsua metsäksi. Muutaman vuoden päästä teen taas hehtaarin avohakkuun, jos valtiovalta ei sitä kiellä. Sitten minun pienessä kolmen hehtaarin metsässäni on monimuotoinen luonto ja Nalle Puhkin on tyytyväinen. Viimeisen hehtaarin avohakkuun saakin siten tehdä jälkipolvi, jos haluaa.

Arto Jokela