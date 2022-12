Aivan käsittämätön asia on nykyinen kunnallispoliittinen päätöksenteko. Viimeisimpänä esimerkkinä Kupittaan jättihanke. Asia on esillä salaisena pykälänä, kuvissa näytetyistä ehdotuksista ei kerrota, kumpi on kumpi. Lisää tietoja, kun kaupunginhallitus on asian käsitellyt.

Toisin sanoen ko. hankkeesta puolueet eivät voi keskustella ja sitä kommentoida, kyseenalaistaa, koska kaikki ovat pormestarisopimuksen allekirjoittaneet – jos poikkeat, lennät pihalle.

Ja kuitenkin me kaikki turkulaiset veronmaksajat osallistumme kaikkiin näihin omituisiin ökyhankkeisiin. Siis ei ole mitään merkitystä sillä, mitä puoluetta äänestät tai olet äänestämättä, lopputulos on sama. Suut tukitaan ja pari määrää, yrittäen kerätä sulkia hattuunsa. Uskon ja toivon ettei sulkia tule montaa, vaikka hyvä olisi, että tulisi niin paljon, että hattu putoaisi silmille, jolloin voisi yrittää sokkona selvitä huomiseen, niin kuin me veronmaksajat nyt joudumme tekemään.

Tosin oli sitä 1950-luvullakin päättäjiä, jotka ehdottelivat kummallisia ratkaisuja Turun keskustan alueelle ja vähän muuallekin. Todettava on, ettei onneksi onnistunut ja sitä toivon sydämestäni nytkin.

Lukekaapa kirja "Elämää 1950-luvun Turussa" ja muita hyviä Turun lähihistoriaa koskevia kirjoja. Asia on niin kuten eräs mielipidesivuilla toi julki, elämme piilodiktatuurissa.

Marja Laakso