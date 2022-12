Energiakriisi ja EU:n auttamattoman hidas reagointi ovat ajaneet Euroopan kilpailukyvyn kriisitilaan. EU:n ja Yhdysvaltain suhteita uhkaa kilpailukykysota, kun presidentti Bidenin amerikkalaisia yrityksiä tukeva investointiohjelma uhkaa eurooppalaisten tuontituotteiden asemaa Yhdysvaltain markkinoilla.

Komissiolta tarvitaan nyt niin lyhyen kuin pitkänkin aikavälin toimia.

Vuosien mittaan pahentuneen Euroopan Venäjä-riippuvaisuuden vaikutukset alkavat nyt toden teolla näkyä. Verrattuna Yhdysvaltoihin eurooppalaiset energiahinnat ovat yrityksille kestämättömiä, ja ilman komission väliintuloa ne ajavat investointeja väistämättä pois Euroopasta. Samalla Yhdysvallat käärii voittoja myydessään halvalla tuotettua LNG:tä eurooppalaisille kovalla hinnalla.

Komissio on energiakriisiin vastaamisessa keskittynyt lähinnä kotitalouksien tukemiseen ja on jättänyt yritykset oman onnensa nojaan – toisin kuin Yhdysvallat.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Myös Kiinasta tuleva paine kasvaa. Jos EU:n ja Yhdysvaltain kiista yltyy kauppasodaksi, tilanteessa ainoa hyötyjä on Kiina.

Komissio on energiakriisiin vastaamisessa keskittynyt lähinnä kotitalouksien tukemiseen ja on jättänyt yritykset oman onnensa nojaan – toisin kuin Yhdysvallat.

Tämänhetkinen kilpailukykykriisi on pitkän kehityksen tulosta. Eurooppalaiset investoinnit esimerkiksi puolustusteollisuuteen kalpenevat Yhdysvaltain rinnalla. Kasvava regulaatiopaine yhdessä Euroopan hitaan energiakriisivastauksen kanssa heikentää entisestään yritysten näkymiä Euroopassa.

Euroopan asema vihreän energian ja investointien globaalina edelläkävijänä on uhan alla. Vihreisiin investointeihin on panostettu vuosikymmeniä suurella vaivalla, ja EU on pitkällä aikavälillä pyrkinyt asettamaan itsensä maailman johtavaksi uusiutuvien teollisuudenalojen investointialueeksi. Esimerkiksi vasta vauhtiin pääsevä vetytalouden ala uhkaa nyt sijoittua Euroopan sijaan Yhdysvaltoihin. Investointikadon vaikutukset tunnetaan Euroopassa vielä vuosikymmeniä.

Toimia tarvitaan nyt. Komission roimasti myöhästynyt esitys kaasun hintakatoksi näyttäytyy täytenä vitsinä: sen asettama hintakatto on niin korkea, ettei sen yli menty korkeimmankaan energiahinnan aikana tämän vuoden elokuussa kuin viikon verran.

Lehtitietojen mukaan komissio valmistelee Yhdysvaltain tukiaiskampanjalle eurooppalaista vastinetta, jolla tuettaisiin kehittyneen teollisuuden aloja. Tukikilpailussa on kuitenkin isoja riskejä, ja tilanteen kiihtyminen kauppasodaksi tulee ehdottomasti välttää.

Euroopan on syytä kääntää katseet sisäänpäin ja alkaa etsiä pitkän aikavälin ratkaisuja. Yritykset eivät jää Eurooppaan ilman selvää näkymää energiakriisin ratkaisusta.

Petri Sarvamaa

europarlamentaarikko (kok)